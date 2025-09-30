Trágico hallazgo en avión en Carolina del Norte proveniente de Europa

En el tren de aterrizaje del vuelo de American Airlines que llegó al aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte, proveniente de Europa, se encontró el cadáver de un hombre que al parecer intentaba viajar de forma ilegal dentro del compartimento.

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo?

El hallazgo se produjo hacia las 9:00 a.m. del domingo, mientras se realizaba el mantenimiento de la aeronave.

De inmediato, el suceso fue informado a los agentes de la División Aeroportuaria del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenbur (CMPD), quienes declararon que el individuo encontrado había fallecido.

No tardó mucho para que la Unidad de Homicidios acudiera al lugar de los hechos, para iniciar con la investigación, mientras el personal forense recolectaba las evidencias

La Comandancia de Operaciones y los servicios médicos de emergencia también se hicieron presentes en las labores iniciales dentro de la división aeroportuaria, pero infortunadamente la víctima ya había feallecido.

Ante las circunstancias, en portavoz de la aerolínea comunicó que la empresa está colaborando activamente con las autoridades para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el aeropuerto Charlotte Douglas International expreso su consternación frente a lo sucedido y, de igual manera, aseguraron que participarían en todo lo que la policía necesitara para esclarecer los hechos.

“Estamos profundamente apenados por esta noticia y apoyaremos la investigación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en lo necesario”.

Por otra parte, se anunció que las operaciones en el aeropuerto seguirán desarrollándose con normalidad y que el hecho no afecta para nada a los demás viajeros, ni el personal del aeropuerto.

El CMPD detalló que personas con información relevante sobre el caso pueden contactar directamente con la Unidad de Homicidios, llamando al 704-432-8477 y pidiendo hablar con el detective Murphy, responsable principal del expediente.

Un sujeto se encontró muerto en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de American Airlines | Foto: AFP

¿En qué van las investigaciones del caso?

Hasta el momento, ni la policía, ni American Airlines han dado información sobre la identidad de la persona que falleció en el tren de aterrizaje de uno de sus aviones.

Todo es un gran misterio, pues no se sabe en dónde se pudo haber ocultado antes de embarcar en el avión, ni cuáles fueron las circunstancias que causaron su muerte.

De igual manera, Los procedimientos para el reconocimiento y notificación a posibles familiares permanecen pendientes.

Según la Administración Federal de Aviación, un 77% de las personas que pretenden viajar como polizones en el tren de aterrizaje de los aviones fallece.

Esto se debe a que la exposición a temperaturas de hasta 51 grados Celsius puede generar congelación e incluso muerte cerebral.

Además, se presenta una carencia de suficiente oxígeno a más de 10.600 metros de altitud.

Pocos son los casos en donde las personas han logrado llegar sanas y salvas viajando como polizones.

Con cierta frecuencia, los aeropuertos se enfrentan a estas situaciones. Este año, en enero, dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un avión de JetBlue que había volado de Nueva York a Fort Lauderdale.

Días antes, el cuerpo de un pasajero apareció en el compartimiento del tren de aterrizaje de un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Maui.