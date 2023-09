Tras trabajar toda la vida en una escuela, maestra heredó más de 100 millones de pesos a cada uno de sus alumnos

Una de estas historias la protagoniza Genevieve Via Cava, una profesora de educación especial estaadounidense la cual desempeñaba su labor en Dumont, Nueva Jersey. La mujer, relata El Clarín, era conocida por ser una persona sencilla, la cual recortaba cupones de los periódicos y revistas, además de tener una vida minimalista, escatimando gastos innecesarios. Asimismo, la docente no tomaba vacaciones, se vestía con la misma ropa y no tenía familia conocida.