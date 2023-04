La insólita razón por la que una joven renunció a recibir una multimillonaria herencia familiar

La joven compartió que no se aprovecha de la posición que tiene como “niña rica”.

Las herencias de las familias son un tema que generan debate, pues hay casos en los que algunos buscan sacar el mejor provecho económico. Sin embargo, aunque parezca no válido para muchos, nuevamente se viralizó la historia de una joven austriaca quien, con apenas 29 años, tomó la decisión de prácticamente renunciar a toda la herencia de sus seres queridos.

En ese sentido, Marlene Engelhorn, como se llama la joven, estudiante de Lengua y Literatura en Viena, traspasó las fronteras digitales porque “lleva unas semanas en los medios tras rechazar el 90 % de la parte que le toca por herencia”, según una reciente publicación de La Vanguardia.

Aparte de la historia que la convirtió en tendencia, el nombre de la estudiante de humanidades ya era conocido, puesto que es descendiente de los fundadores de la compañía BASF, una de las empresas más grandes a lo largo y extenso del mundo en la industria química.

Ella es Marlene Engelhorn. Rechazó el 90 % de la multimillonaria herencia de su familia. - Foto: Instagram: @marlene.engelhorn

¿Por qué no aceptó la herencia?

La razón por la que Engelhorn llegó a la decisión de no aceptar la multimillonaria herencia de sus descendientes generó un sin fin de comentarios, pues, según las declaraciones de la joven, el motivo es porque no quiere ser “tan rica”.

A través de diversas charlas con medios alemanes y austriacos, la estudiante reveló que su deseo no es obtener grandes riquezas; una respuesta “insólita” para una buena parte de los internautas.

Sumado a lo anterior, Marlene Engelhorn se destaca por liderar movimientos enfocados a la concientización de clase, “defiende una mayor redistribución de la riqueza y que aquellos que más dinero tienen, más impuestos deben pagar”, según el citado diario español.

El sueño financiero de la gran mayoría de las personas es tener una libertad del manejo de dinero. - Foto: Getty Images

Peso eso no es todo, en cuanto a la familia de la joven, con base en información de la revista Forbes, su abuela ocupa la posición número 687 en el ranking de personas más ricas del mundo.

“No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, argumentó Marlene en entrevista con DerStandard.

Asimismo, compartió que no se aprovecha de la posición que tiene como “niña rica”, aunque sí consideró que hay un límite en cuanto a las grandes masas de dinero que una familia puede obtener, en comparación con otros colectivos de la sociedad.

Sumado a todo lo anterior, la defensora de la igualdad de riquezas indicó que no sabría qué hacer con tanto dinero; además, precisó que las altas sumas representan problemas y, por ende, “no podría ser feliz”.

Así, esta inusual historia, “no se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, concluyó Engelhorn, según la publicación de La Vanguardia.

Hay mentores que se especializan en enseñarle a las personas cómo adquirir dinero. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hombre desenterró a su mamá al enterarse de que lo había dejado sin herencia

Un insólito hecho tuvo como epicentro República Dominicana, donde un hombre desenterró los restos de su mamá, presuntamente porque no le dejó herencia. Además de profanar la morada de su progenitora, el individuo, de 43 años, los exhibió en plena vía pública.

El episodio se volvió viral, inicialmente en 2019, pero en las últimas semanas las redes volvieron a destacar el hecho generando nuevamente un sinnúmero de reacciones. El comportamiento quedó grabado para quienes el escepticismo suele primar frente a escenas similares.

“Esa es mi mamá, tiene 80 mil casas y me dejó en la calle durmiendo. (...) Me dejó durmiendo en la maldita calle, como una basura, como una lacra. (...) Esto es para que les llame la atención”, se le escuchó decir al hombre justo cuando ya había llegado al lugar una patrulla de la Policía y ante la presencia de decenas de transeúntes que vieron cómo siguió destruyendo el féretro.