Estados Unidos

Trump criticó la fuerza laboral de EE. UU. y exaltó la necesidad de las visas de trabajo. “Nos faltan ciertos talentos”

Las declaraciones de Trump se relacional con la visa H-1B.

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 9:21 p. m.
Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que Mamdani es un riesgo para EE. UU.
Trump exaltó la importancia de la visa de trabajo H-1B. | Foto: GETTY IMAGES

A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, subió las tarifas para la solicitud de las visas de trabajo H-1B, ha defendido su utilidad en el mercado laboral de Estados Unidos, nutrido históricamente con mano de obra extranjera.

Contexto: EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

En una entrevista a Fox News, Trump resaló la importancia de las visas para traer trabajadores extranjeros cualificados, quienes han tenido dificultados por las fuertes políticas antiinmigratorias del republicano.

El programa H-1B, clave para atraer talento extranjero en el sector tecnológico, enfrenta su mayor escrutinio en años bajo la actual administración.
El programa H-1B, clave para atraer talento extranjero en el sector tecnológico, enfrenta su mayor escrutinio en años bajo la actual administración. | Foto: Composición Semana/ Getty images

Incluso, dio a entender que hay empleos, funciones y oficios que solo desarrolla personal extranjero.

Las declaraciones de Trump sobre las visas de Trabajo

Después de una pregunta de la presentadora Laura Ingraham sobre la reducción de visas y las repercusiones negativas en los trabajadores estadounidenses, Trump respondió “estoy de acuerdo, pero también hay que atraer talento”.

Posteriormente, Ingraham sostuvo que “aquí tenemos mucha gente talentosa”, haciendo énfasis en los requisitos para gestionar la visa, que no debe afectar el empleo norteamericano.

Conozca cuáles son las alternativas de visa de trabajo que existen en Estados Unidos
Visa de trabajo H-1B | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante esta premisa, Trump contestó “no, no tenemos… nos faltan ciertos talentos, y la gente tiene que aprender. No se puede sacar a la gente de la cola del paro y decirles: ‘Los voy a poner en una fábrica donde vamos a fabricar misiles’”.

Los trabajadores coreanos de Hyundai

Para ejemplificar la necesidad de trabajadores oriundos de otros países, Trump dijo que n Georgia, hicieron redadas porque querían expulsar a los inmigrantes ilegales; tenían gente de Corea del Sur que se había dedicado toda su vida a fabricar baterías”, dijo Trump.

Contexto: EE. UU. realiza la mayor redada de toda su historia en un solo sitio: 450 inmigrantes han sido detenidos en una planta de Hyundai

“Ya saben, fabricar baterías es muy complicado. No es fácil. Es muy peligroso, hay muchas explosiones, muchos problemas. Tenían como 500 o 600 personas, en las primeras etapas, para fabricar baterías y enseñar a otros cómo hacerlo. Querían que se fueran del país. Vas a necesitar (a esa gente), Laura”, enfatizó el mandatario.

La redada a la planta de Hyundai se dio en el marco de una de las mayores redadas de ICE desde que Trump asumió su segunda presidencia.

La visa H-1B es válida por tres años y debe ser respaldada por las respectivas empresas patrocinadoras.

Estados UnidosTrumpVisa de trabajo

