Trump se contradice y ahora defiende la visa H-1B para trabajadores extranjeros: ¿usted puede aplicar?
El presidente había sugerido aumentar el precio del documento y reducir la cantidad de visas de esa categoría.
El Gobierno de Estados Unidos ha endurecido las políticas migratorias para reducir la cantidad de extranjeros indocumentados que residen en el país, y para otorgar beneficios a quienes no representen un riesgo para la seguridad nacional.
Recientemente, el presidente Donald Trump anunció que aumentaría el costo para obtener la visa de trabajo categoría H-1B, de la cual son titulares los inmigrantes que tengan una capacidad especial para una labor. Esta es patrocinada por una empresa estadounidense, que paga una tarifa al gobierno para contratar a un extranjero.
Trump defendió, hace semanas, que su país debía priorizar darle trabajo a los nacionales. Sin embargo, en una entrevista que fue compartida por Fox News el pasado martes, 11 de noviembre, el mandatario se retractó y sugirió que no hay muchos estadounidenses talentosos, por lo que se debía apostar por el mercado internacional.
La presentadora de noticias Laura Ingraham cuestionó al republicano sobre la reducción de plazas para la visa H-1B, debido a que hay un límite de estos documentos cada año. A lo que Trump respondió: “Estoy de acuerdo, pero también hay que atraer talento”.
“Aquí tenemos mucha gente talentosa”, replicó la periodista.
A lo que el presidente se mostró es desacuerdo.
“No, no tenemos… nos faltan ciertos talentos, y la gente tiene que aprender. No se puede sacar a la gente de la cola del paro y decirles: ‘Los voy a poner en una fábrica donde vamos a fabricar misiles’”, dijo.
Y se refirió a una redada migratoria en una planta de fabricación de Hyundai en Georgia, donde se arrestaron cientos de extranjeros con visa de trabajo H-1B.
“En Georgia, hicieron redadas porque querían expulsar a los inmigrantes ilegales; tenían gente de Corea del Sur que se había dedicado toda su vida a fabricar baterías”, continuó Trump.
“Ya saben, fabricar baterías es muy complicado. No es fácil. Es muy peligroso, hay muchas explosiones, muchos problemas. Tenían como 500 o 600 personas, en las primeras etapas, para fabricar baterías y enseñar a otros cómo hacerlo. Querían que se fueran del país. Vas a necesitar (a esa gente), Laura”, aseguró en su entrevista.
¿Cómo aplicar a la visa H-1B?
Para poder obtener este documento, la persona debe contar con un importante conocimiento altamente especializado en un área específica. También necesita un diploma universitario o de bachiller en Estados Unidos, o uno equivalente, de acuerdo con los detalles del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Las características con las que requiere contar el extranjero son habilidades excepcionales en proyectos de desarrollo o de investigación.
Para aplicar, la persona debe presentarse ante el trabajo para el cual considera que tiene una habilidad especial. Posteriormente, la compañía presenta la solicitud de la visa a la administración gubernamental, y demostrar que no hay un estadounidense que pueda cumplir con las funciones que el extranjero sí.