Turbulencia en un vuelo de JetBlue deja ocho personas hospitalizadas

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los heridos fueron trasladados por paramédicos al hospital para recibir tratamiento y ser evaluados, según el comunicado. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía aérea dijo que no podía hacer comentarios sobre la gravedad de las lesiones. Se desconoce si los heridos llevaban puesto el cinturón de seguridad , pero se esperan comentarios de las autoridades en las próximas horas.

Paracaidista fue decapitado por el ala de un avión

| Foto: Joe Sohm/Visions of America/UCG/

A raíz de la muerte de Galy, el piloto fue acusado de homicidio involuntario y los fiscales argumentaron que sus errores causaron el horrible accidente. | Foto: Joe Sohm/Visions of America/UCG/

El horrible incidente ocurrió en julio de 2018, cuando Alain C. volaba su avión monomotor Pilatus para un par de buzos con traje aéreo sobre Bouloc-en-Quercy, cerca de Toulouse, donde trabajaba para una escuela de paracaidismo local.

| Foto: PA Images via Getty Images

Los paracaídas se despliegan después de la caída libre debajo de un avión Cessna | Foto: PA Images via Getty Images

Alain se defendió ante el tribunal insistiendo en que no había hecho nada malo y que Galy “no siguió el rumbo esperado y nunca debería haber seguido ese rumbo”.

Según el piloto, Galy, ingeniero y paracaidista con 226 saltos en su haber, iba paralelo al avión, y Alain pensó que estaba “más al sur”. “Creo que mi trayectoria de vuelo tenía sentido”, testificó el piloto. “Esta ha sido la tragedia de mi vida, pero no tengo la culpa”, sentenció.

“Estaba paralelo al avión... No era mi responsabilidad, creo que mi trayectoria de vuelo tenía sentido”, dijo Alain al tribunal en comentarios publicados por The Times. “Esta ha sido la tragedia de mi vida, pero no tengo la culpa”.