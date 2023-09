Twitter entregó a la justicia de Estados Unidos mensajes directos de Donald Trump en esa red social

Smith solicitó el registro en enero de 2023, pero no trascendió dicha información hasta principios de agosto hasta que lo hizo público un tribunal de apelaciones que ratificó una sentencia previa que impedía a la red social informar a Trump de la orden en curso.

“Estas no son consideraciones hipotéticas. Tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, el expresidente propagó acusaciones falsas de fraude, presionó a funcionarios estatales y federales para que violaran sus deberes y tomó represalias contra quienes no cumplieron con sus demandas, que culminaron en la violencia del 6 de enero”, reza el texto, según ha recogido The Hill.