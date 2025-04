El Real ID fue aprobado por el Congreso en 2005 como parte de un esfuerzo nacional por fortalecer los controles de identidad. A partir de la fecha límite, los ciudadanos que no cuenten con este tipo de identificación deberán presentar un pasaporte vigente u otra forma de documentación aprobada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para realizar actividades que antes se hacían solo con la licencia común.

Nuevas restricciones en aeropuertos de Estados Unidos: lo que ya no podrá llevar en su equipaje de mano

Si bien el gobierno federal ha otorgado varias prórrogas desde 2008 para su implementación, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que esta vez no habrá nuevas extensiones.

Esto incluye, por ejemplo, una copia del acta de nacimiento o pasaporte estadounidense , el número del Seguro Social y dos comprobantes de domicilio, como facturas de servicios públicos o estados bancarios. No todos los estados permiten completar este trámite en línea, lo que hace aún más urgente iniciar el proceso con anticipación.

El impacto de no cumplir con esta obligación puede ser significativo, en especial para quienes viajan por motivos laborales, familiares o médicos. Aquellos que no renueven su licencia bajo los estándares del Real ID no podrán abordar vuelos domésticos a través de los controles de seguridad de la TSA, lo que implica retrasos, costos adicionales y la posibilidad de perder conexiones importantes.