Un juez bloquea las nuevas normas de asilo de Joe Biden y el gobierno de EE. UU. responde furioso

En mayo, la administración del presidente demócrata introdujo nuevas reglas para contrarrestar la suspensión de una norma sanitaria, conocida como Título 42, que permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera con México si no traían la documentación necesaria para entrar.

Estas reglas restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que pasan, por ejemplo, acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.

La nueva política incluye excepciones, como los niños no acompañados, si los migrantes demuestran que no han podido acceder o usar la aplicación móvil o si lo solicitaron y se les denegó en otro país.

Una norma “arbitraria y caprichosa”

El fallo no entra en vigor inmediatamente, puesto que el magistrado da 14 días a la administración para apelar.

| Foto: United States Citizenship and Immigration Services

El Departamento de Justicia no solo recurrirá el fallo judicial, sino que también pedirá que quede en suspenso el tiempo que la apelación esté en curso, lo cual -de serle concedido- puede dejarlo en paréntesis durante bastante más de dos semanas.

“La sentencia de hoy no cambia nada de forma inmediata”, afirma Mayorkas, que llama a los migrantes a no creerse “las mentiras de los traficantes” porque quienes no utilicen las vías legales se exponen a “una expulsión inmediata”.