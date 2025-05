Verano 2025: consejos para disfrutar con seguridad de las playas de Nueva York

Nadar solo en áreas vigiladas

La seguridad en el agua es primordial. Se recomienda nadar únicamente en zonas habilitadas con presencia de salvavidas y respetar los horarios establecidos, que suelen ser de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Nadar en áreas no supervisadas o fuera de ese horario incrementa significativamente el riesgo de accidentes.

Supervisar a los menores de edad

Evitar nadar luego de fuertes lluvias

Usar protección solar

Respetar las normativas locales

Para mantener un ambiente seguro y agradable, es importante seguir las reglas establecidas en cada playa. Esto incluye no consumir alcohol, evitar el uso de drones sin permiso y no ingresar al agua cuando las playas estén cerradas o bajo aviso.

Estar atento a las señales