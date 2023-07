Video | Golpean brutalmente a un joven en un concierto de Country en Estados Unidos: Policía busca a los responsables

Según el NY Post , el adolescente asistió al festival de música “Rock the South” con un grupo de sus amigos, cuando un compañero asistente al concierto lo acusó de derramar una bebida sobre ellos.

Lo que finalmente llevó al adolescente a ser golpeado por un grupo de “30 a 40 hombres de 40 años”. Watts dijo que intentó aclarar cualquier confusión, ya que no tenía una bebida encima.

El joven le dijo a ABC que “un tipo dijo que le estaba tirando cerveza encima o algo así, y luego hablé con él porque no tenía un trago encima en ese momento, como si no tuviera nada. , Hablé con él y le di la mano porque pensé que todo estaba bien porque le expliqué que no era yo”, dijo.