Estados Unidos

Video que causa indignación en redes muestra la agresión a una empleada de McDonald’s; le arrojaron café caliente en la espalda

La agresión muestra la intolerancia de una cliente con la trabajadora del establecimiento.

Redacción Mundo
7 de noviembre de 2025, 7:11 p. m.
Video viral capta el momento cuando le tiran café caliente a una empleada de McDonald’s tras demora en la entrega del producto. | Foto: Redes sociales: API

Un caso de intolerancia se presentó dentro de un local de la cadena McDonald’s, que involucró a la gerente del establecimiento y a una clienta que perpetró una agresión contra la trabajadora.

En un video grabado por un testigo en el local de Buena Vista Township, Michigan, se observa cómo una mujer que había adquirido un café de la marca se lo arrojó a la espalda de la gerente, que hizo un gesto de incomodidad apenas sintió el líquido en su cuerpo.

La situación, al parecer, estuvo precedida por una discusión, ya que, según testigos, la mujer involucrada reclamaba por la demora en la entrega del producto.

Medios locales informaron que un gerente intentó calmar a la clienta ofreciéndole un nuevo café, después de que ella le dijera que el pedido de comida sería reembolsado en 48 horas.

Según reportes, la clienta le gritó: “¡Que te jodan! ¡Atrapa ese café hirviendo!”.

En Facebook, la policía del lugar aseguró: “Gracias por todas las respuestas rápidas. Ya hemos identificado a la sospechosa”. McDonald’s aún no se ha pronunciado sobre el hecho.

Por su parte, en redes sociales los usuarios han condenado la actitud de la mujer, que ha sido expuesta por su actitud violenta.

También han destacado lo complejo que puede llegar a ser la atención al cliente en un restaurante que tiene como insignia la atención rápida.

Ante cualquier demora, los trabajadores quedan expuestos a las reacciones de los clientes insatisfechos, que en ocasiones como esta pueden derivar en acciones agresivas.

