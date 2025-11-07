Video que causa indignación en redes muestra la agresión a una empleada de McDonald’s; le arrojaron café caliente en la espalda

Un caso de intolerancia se presentó dentro de un local de la cadena McDonald’s, que involucró a la gerente del establecimiento y a una clienta que perpetró una agresión contra la trabajadora.

En un video grabado por un testigo en el local de Buena Vista Township, Michigan, se observa cómo una mujer que había adquirido un café de la marca se lo arrojó a la espalda de la gerente, que hizo un gesto de incomodidad apenas sintió el líquido en su cuerpo.

Cliente pierde el control y lanza café hirviendo a gerente en Michigan



Una mujer fue captada en video arrojando café caliente a una gerente de McDonald’s en Buena Vista Township, Michigan, luego de exigir un reembolso por un pedido cancelado.



La situación, al parecer, estuvo precedida por una discusión, ya que, según testigos, la mujer involucrada reclamaba por la demora en la entrega del producto.

Medios locales informaron que un gerente intentó calmar a la clienta ofreciéndole un nuevo café, después de que ella le dijera que el pedido de comida sería reembolsado en 48 horas.

Según reportes, la clienta le gritó: “¡Que te jodan! ¡Atrapa ese café hirviendo!”.

En Facebook, la policía del lugar aseguró: “Gracias por todas las respuestas rápidas. Ya hemos identificado a la sospechosa”. McDonald’s aún no se ha pronunciado sobre el hecho.

Por su parte, en redes sociales los usuarios han condenado la actitud de la mujer, que ha sido expuesta por su actitud violenta.

También han destacado lo complejo que puede llegar a ser la atención al cliente en un restaurante que tiene como insignia la atención rápida.