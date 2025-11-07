Suscribirse

Estados Unidos

Un error fatal: mujer latina se equivocó de casa en EE. UU. y recibió un disparo fulminante; así ocurrió todo

La víctima es una guatemalteca de 32 años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
7 de noviembre de 2025, 12:49 p. m.
Algunas personas son fanáticas de las series y películas que hablan de crímenes e investigaciones policíacas.
Una mujer fue asesinada en Indiana por equivocarse de casa donde trabajaba | Foto: Getty Images

Un lamentable hecho se presentó en un suburbio que está en inmediaciones de Whitestown, Indianápolis, que dejó como víctima a una empleada doméstica.

María Florinda Ríos Pérez, una mujer de oriunda del país centroamericano de Guatemala, trabajaba haciendo aseo en viviendas familiares, una labor que miles de estadounidenses suelen otorgarle a inmigrantes latinoamericanos.

x
La policía de la zona se puso al frente del caso. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el destino y una pequeña equivocación resultarían en una muerte lamentable y evitable.

La mujer y su esposo se disponían a abrir la puerta de una casa, que en la cabeza Ríos era en la que trabajaba.

Pero al insertar la llave en el cerrojo para entrar a la propiedad, recibió un disparo por parte del dueño de la vivienda, ya que ese no era el lugar de trabajo de la mujer.

El reporte de la Policía del lugar

La Policía Metropolitana de Whitestown sostuvo que el miércoles 5 de noviembre acudieron a un llamado del 911 en la unidad residencial de Heritage.

Al llegar, los agentes encontraron a una mujer adulta con una herida de bala y a un hombre adulto en el porche de la vivienda, dice el comunicado de los agentes del orden.

Contexto: ICE detiene a profesora colombiana dentro de una guardería en EE. UU.: el video del momento desata indignación

Actuaron con rapidez para asegurar la casa y trasladar a la mujer a un lugar seguro para intentar reanimarla, pero al llegar, descubrieron que ya había fallecido”, informaron los policías.

Posteriormente, determinaron que quienes intentaban entrar en la casa eran miembros de un equipo de limpieza que se habían equivocado de domicilio.

x
La joven mujer se había equivocado de vivienda e intentó abrir la puerta. | Foto: Getty Images

La investigación sobre el tiroteo mortal sigue en curso y los datos preliminares no respaldan la hipótesis de que se produjera una entrada ilegal en la vivienda.

“Queremos asegurar a la comunidad que se trata de un incidente aislado y que no existe ninguna amenaza conocida para la seguridad pública”, enfatizaron.

Testigos piden justicia

La hermana de la víctima, quien era madre de 4 hijos, pidió en ABC News que “la persona que mató a tiros a mi hermana sea arrestada, acusada y llevada ante la justicia por el bien de su familia”.

Aseguró que no tenía malas intenciones y alegó que su hermana fue asesinada también por la creciente discriminación racial en EE. UU.

En Indiana, la ley estatal permite que las personas usen “fuerza razonable” contra personas que estén intentando ingresar a una vivienda de forma ilegal, e incluso puede incluir disparos.

Las autoridades le piden a la comunidad confianza en las investigaciones y aseguran que están trabajando para esclarecer los hechos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La ‘migración Mamdani’: ricos neoyorquinos huyen a Florida ante el miedo a nuevos impuestos

2. Decepción total de Colombia Sub-17 en el Mundial: oscuro panorama en la tabla de posiciones del grupo G

3. Ola de comentarios tras publicación del humorista Hassam: “Están muy inquietos”

4. Experto advirtió tres puntos demoledores que dejarían en la cuerda floja la cuenta de X de Gustavo Petro

5. Deslizamiento de tierra genera cierre parcial de la vía Medellín-Bogotá, a la altura del sector de Copacabana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCrimenAsesinato

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.