Video viral muestra cómo dos activistas enfrentaron a Trump y Rubio en Washington: “Festejan mientras Gaza se muere de hambre”

Si bien Donald Trump tiene respaldo de millones de estadounidenses, últimamente no ha gozado de popularidad en sitios privados cuando comparte con gente del común.

La tarde del martes 9 de septiembre, Donald Trump, Marco Rubio, secretario de Estado; y Pete Hegseth, secretario de Defensa, se disponían a preceder una cena en un restaurante de Washington D. C., cuando el presidente increpado por dos mujeres con banderas palestinas.

Trump just got publicly confronted by protesters at a restaurant in Washington DC “FREE DC, FREE PALESTINE, TRUMP IS THE HITLER OF OUR TIME!” I respect the hell out of them for confronting Trump!!! pic.twitter.com/OZUY53StTx — Harry Sisson (@harryjsisson) September 10, 2025

En sus arengas, vociferaban: “Libertad en Washington, libertad en Palestina. Trump es el Hitler de nuestro tiempo”.

Igualmente, le gritaban a la comitiva: “Ellos festejan mientras Gaza se muere de hambre” y “¡deja de aterrorizar a las comunidades de todo el mundo!”.

El mandatario solo respondió con una irónica sonrisa y le pidió a sus escoltas que sacaran a las mujeres del lugar. A las afueras del lugar, también había protestas en favor de Palestina, y Trump fue abucheado cuando llegó al restaurante.

A group of women activists known as CODEPINK disrupted a rare private dinner at a Washington DC steakhouse attended by President Donald Trump, Vice President JD Vance, Secretary of State Marco Rubio, and War Secretary Pete Hegseth.



The women chanted, “They feast while Gaza… pic.twitter.com/wccdAbOFSe — The Cradle (@TheCradleMedia) September 10, 2025

¿Quiénes fueron las protestantes?

La irrupción en el lugar se lo adjudica la ONG CODEPINK, una organización feminista antibélica y pacifista creada en 2002, cuando Estados Unidos invadió Irak y Afganistán bajo el mandato de George W. Bush.

En un comunicado oficial de su página web, CODEPINK asegura que la actual administración está priorizando la guerra e intereses de multimillonarios por encima de las “necesidades del pueblo estadounidense y los derechos humanos en el extranjero”.

“Mientras Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth y otros festejaban en un asador, nos mantuvimos firmes y les dijimos la verdad”, sostuvo la organizadora de CODEPINK, Olivia DiNucci.

“Dos años después del genocidio, Gaza está bajo órdenes de evacuación, Puerto Rico y Venezuela están en la mira, y el Pentágono se autodenomina con orgullo el Departamento de Guerra”, enfatizó DiNucci.

“Trump nos miró a los ojos, y nos aseguramos de que nunca cenara en paz mientras las comunidades estuvieran asediadas”, agregó.

La organización condena el apoyo de Estados Unidos al genocidio en Gaza y los ataques militares “imprudentes e ilegales” con buques en el Caribe.

Además, rechaza de forma tajante el despliegue de agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduana) en el país y la ocupación de la Guardia Nacional en varias ciudades.