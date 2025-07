Visa Integrity Fee: la nueva tarifa de cientos de dólares que se adicionará a las visas no inmigrantes. Aquí las solicitudes afectadas

Ahora bien, el DHS aclara que el valor será cobrado si la visa en cuestión es aprobada . Si el documento es negado, no tendrá que costear el adicional.

Se espera que comience a regir desde septiembre en todos los países a los cuales Estados Unidos les solicita visa as sus ciudadanos para ingresar a su territorio.

Igualmente, la medida también aplicará para viajeros que ingresaron a Estados Unidos con visa de no inmigrante, y están solicitando asilo en el país norteamericano.

Hay reembolso

Por ejemplo, aceptan la solicitud si el migrante no excedió el tiempo de permanencia en el país, o no realizó trabajos que no le permitía su visado.