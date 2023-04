“A la Cicig la echaron a patadas los corruptos de Guatemala”: MinDefensa defendió las comisiones internacionales contra la corrupción

El funcionario aclaró que en la actualidad el gobierno no ha propuesto una misión como la que él encabezó en el país centroamericano

El siguiente trino del ministro de Defensa, Iván Velásquez, generó impacto de inmediato en el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien se mostró en desacuerdo con una intervención de una comisión internacional en el país. “Mientras yo sea fiscal general, no habrá ninguna comisión de la ONU en Colombia”, dijo el Fiscal.

¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico? ¡Ah, la soberanía! — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 23, 2023

Sobre una iniciativa similar para Colombia, dijo el ministro de la Defensa que, “la comisión contra la impunidad en Guatemala, yo respondía ¿a qué le temen? y esa es una pregunta que yo he hecho desde hace más de siete años por toda la reacción que suscitó también en Guatemala, en sectores corruptos que estaban siendo afectados”.

Sobre su relación con el Fiscal Barbosa, dijo que no tienen un rifirrafe o enfrentamiento con él. “Yo no estoy en ningún rifirrafe ni asumo confrontaciones, solamente que frente a un comentario que no es solo hecho por el Fiscalía general, lo hicieron varios en el país, respecto a lo peligroso, inaceptable, inamisible de tener una contribución internacional como en el mecanismo de Guatemala, pregunte ¿a qué le temen?”.

Sobre su labor en Guatemala, Naciones Unidas dijo en el pasado que el ministro Iván Velásquez gozaba de inmunidad tras la lucha contra la corrupción. En su momento, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, mostró su preocupación por los informes de persecución penal hacia quienes integraron la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, según su portavoz oficial.

La intención de la Fiscalía de Guatemala de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras se desempeñaba como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en ese país, llegó a los oídos del secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres, de acuerdo con su portavoz oficial, está preocupado por los informes que darían cuenta de una persecución hacia quienes desde la Cicig –que operó como una misión antimafias de la ONU– lucharon contra la corrupción en el país centroamericano.

“El secretario general manifiesta su preocupación por los numerosos informes que apuntan a que la persecución penal se esté ejerciendo contra aquellos que buscaron esclarecer casos de corrupción y obraron por fortalecer el sistema de justicia”, afirmó el portavoz de António Guterres.

El portavoz también afirmó que quienes hicieron parte de la Cicig gozan de privilegios e inmunidad, dado que eso fue lo acordado por el Gobierno de Guatemala y la ONU en su momento.

“El secretario general ha tomado conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público en Guatemala en contra de operadores de justicia y funcionarios de la antigua Cicig, incluyendo las acciones anunciadas contra el excomisionado Iván Velázquez. Cabe destacar que el personal internacional de la Comisión, según los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, goza de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad sigue siendo acordada incluso cuando ya no están en sus puestos”, agregó.

Quien hizo eco del mensaje del portavoz fue Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, en su cuenta en Twitter.

Por qué se investiga al minDefensa

El actual ministro de Defensa de Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) revelaron varios escándalos de corrupción. El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015), al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas. Fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.

Pese a ello, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, afirmó en SEMANA que, en el pasado, el hoy minDefensa dio el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.

La defensa del presidente Petro al ministro Velásquez

Tras la búsqueda de la Fiscalía de Guatemala de llevar a la justicia al minDefensa de Colombia, el presidente Gustavo Petro lo defendió, aunque su comentario no cayó bien en su homólogo del país centroamericano.

“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, dijo el jefe de Estado de Colombia en su cuenta en Twitter.