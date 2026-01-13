Nación

Abogado colombiano pide ante la Corte Penal Internacional la detención de Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC

El abogado Juan Carlos Portilla radicó una solicitud ante la CPI en “razón de que las medidas nacionales son manifiestamente inadecuadas”.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 11:27 a. m.
Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc
Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc Foto: Semana

Una solicitud llegó de Colombia a la Corte Penal Internacional de la Haya. Se trata de un pedido que realizó el abogado Juan Carlos Portilla Jaimes, quien radicó “la presentación de órdenes de detención ante la Cámara de Primera Instancia de la CPI contra Rodrigo Londoño (Timochenko), ex jefe de la Secretaría de las FARC‑EP, y otros altos comandantes de dicha organización, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, esclavitud, esclavitud sexual, secuestros masivos y la conscripción y uso de niños para la guerra".

Según el abogado, “la petición se fundamenta en que las medidas nacionales adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Rodrigo Londoño (Timochenko) son manifiestamente inadecuadas y no cumplen con los estándares internacionales de proporcionalidad, disuasión y genuinidad".

Sede de la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, Países Bajos.
Sede de la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, Países Bajos. Foto: Archivo AFP

Portilla asegura que existe una asimetría en el trato que se le ha dado a los comandantes de las FARC, frente a las fuerzas militares que han sido condenados a más de 20 años.

"El contraste que indigna“, asegura el jurista.

Cali

Así logró Palmira posicionarse como la ciudad con mayor reducción del delito en Colombia

Nación

Unos 4,84 billones de pesos en fiducias están sin ejecución: el fuerte informe de la Contraloría que rajó al Ministerio de Vivienda

Cali

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

Nación

Dos heridos, entre ellos un menor de edad, tras impresionante ataque a bala contra directivos de cárcel de Neiva

Nación

Andrés Idárraga alertó que espionaje ilegal en su contra con Pegasus era para “prevenir” daño a imagen de altos oficiales

Nación

Se conoce el supuesto motivo por el que cinco jóvenes fueron asesinados a sangre fría en Maicao, La Guajira

Nación

Magnicidio de Luis Carlos Galán: Niegan libertad condicional al general Maza Márquez

Barranquilla

¿Polémicos diálogos de Gobierno Petro con temidas bandas criminales en Barranquilla en crisis? Este es el panorama

Política

Rodrigo Londoño le pide al presidente Petro que interceda ante la ONU para recuperar la verificación internacional del Acuerdo de Paz

Semana TV

“Condenan a Uribe y ex-Farc dando lecciones de justicia y moral”: Juanita Gómez

“Cínico”: le caen encima a Rodrigo Londoño, Timochenko, porque celebró condena contra Álvaro Uribe. Le recuerdan su pasado “criminal” en las Farc

Portilla asegura que los acuerdos que se dieron en La Habana, en 2016, no cumplen con los estándares internacionales. Y asegura que los comandantes de ese grupo guerrillero, máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, sí deberían pagar penas de prisión.

“La justicia restaurativa debe desempeñar un papel complementario, centrado en las víctimas, pero nunca sustituir la cárcel”, asegura.

Y, en ese contexto, se refiere particularmente contra Rodrigo Londoño, quien firmó la paz a nombre de ese grupo guerrillero y se desmovilizó en ese proceso.

“La Secretaría de las FARC, encabezada por Timochenko, orquestó y dirigió de manera sistemática crímenes atroces contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, secuestros masivos, esclavitud y esclavitud sexual, así como el reclutamiento de niños para la guerra. La jurisprudencia de tribunales penales internacionales demuestra que los arquitectos de atrocidades y comandantes han recibido largas condenas de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad".

El excomandante de las Farc cuestionó el actuar del ELN.
El excomandante de las Farc Foto: Colprensa

Portilla crítica las sanciones de la JEP que implican penas no privativas de libertad, tal y como fue diseñado el sistema de justicia en el acuerdo de La Habana. Y le pide a la CPI intervenir. La jurisdicción internacional solo opera en los países de manera subsidiaria, cuando la justicia nacional no existe o no funciona.

El abogado asegura que ya es momento de abrir el capítulo de las FARC en La Haya.

Más de Nación

Seguridad en Palmira

Así logró Palmira posicionarse como la ciudad con mayor reducción del delito en Colombia

Contraloría General de la República, dólares y Ministerio de Minas y Energía.

Unos 4,84 billones de pesos en fiducias están sin ejecución: el fuerte informe de la Contraloría que rajó al Ministerio de Vivienda

Robo en Yumbo 2026

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

Crimen

Dos heridos, entre ellos un menor de edad, tras impresionante ataque a bala contra directivos de cárcel de Neiva

Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en la Corte Suprema de Justicia, UNGRD

Andrés Idárraga alertó que espionaje ilegal en su contra con Pegasus era para “prevenir” daño a imagen de altos oficiales

Los cinco jóvenes asesinados durante la masacre en Maicao.

Se conoce el supuesto motivo por el que cinco jóvenes fueron asesinados a sangre fría en Maicao, La Guajira

El general (r) Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.

Magnicidio de Luis Carlos Galán: Niegan libertad condicional al general Maza Márquez

Gustavo Petro, Jorge Díaz, Digno Palomino y Ober Martínez.

¿Polémicos diálogos de Gobierno Petro con temidas bandas criminales en Barranquilla en crisis? Este es el panorama

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.

Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

rodrigo londoño Excomandante de las Farc

Abogado colombiano pide ante la Corte Penal Internacional la detención de Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC

Noticias Destacadas