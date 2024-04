Acueducto advierte que Bogotá podría quedarse sin agua en menos de dos meses

En días pasados, la Alcaldía de Bogotá señaló que el racionamiento no será menor. Según el alcalde, Carlos Fernando Galán, no puede ser por dos o tres horas porque no habría el ahorro necesario. Una de las alertas es que para mejorar esta situación los cortes de agua anunciados podrían ir hasta septiembre. De no haber un ahorro extraordinario, Bogotá solo tendrá agua para los próximos 54 días.