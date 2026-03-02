Nación

Aeropuerto de Popayán enfrentaría su tercer cierre del mes: crisis de pistas en Colombia

La terminal aérea enfrenta una posible nueva suspensión de operaciones este 3 de marzo, debido al deterioro de su pista.

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 9:29 p. m.
Estado de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán
Estado de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán Foto: API

El aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán ha registrado cierres recurrentes en sus operaciones, vinculados al deterioro de la infraestructura de su pista principal.

Según información suministrada a SEMANA, se prevé que para el día de mañana, martes 3 de marzo, el aeropuerto suspenda nuevamente sus actividades de manera momentánea para realizar las intervenciones técnicas correspondientes.

De confirmarse esta medida, sería la tercera interrupción de operaciones en menos de un mes. El primer cese de actividades ocurrió el pasado 31 de enero, tras un reporte de la Aeronáutica Civil que señalaba aparentes irregularidades en la capa asfáltica.

Posteriormente, se programó una segunda suspensión para dar continuidad a las labores de recuperación en zonas que presentaban un desgaste acelerado.

