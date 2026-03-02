Aeropuerto de Popayán enfrentaría su tercer cierre del mes: crisis de pistas en Colombia

El aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán ha registrado cierres recurrentes en sus operaciones, vinculados al deterioro de la infraestructura de su pista principal.

Según información suministrada a SEMANA, se prevé que para el día de mañana, martes 3 de marzo, el aeropuerto suspenda nuevamente sus actividades de manera momentánea para realizar las intervenciones técnicas correspondientes.

De confirmarse esta medida, sería la tercera interrupción de operaciones en menos de un mes. El primer cese de actividades ocurrió el pasado 31 de enero, tras un reporte de la Aeronáutica Civil que señalaba aparentes irregularidades en la capa asfáltica.

Tras culminar con éxito las jornadas de intervención técnica y los trabajos de recuperación de la capa asfáltica, la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia de #Popayán se encuentra nuevamente habilitada para todas las operaciones aéreas. pic.twitter.com/KjtwvpDnsB — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) February 22, 2026

Posteriormente, se programó una segunda suspensión para dar continuidad a las labores de recuperación en zonas que presentaban un desgaste acelerado.

Esta situación habría generado inconvenientes en los itinerarios de los usuarios, quienes se han visto obligados a reprogramar sus vuelos de manera constante.

Ante este escenario, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte establecieron una serie de directrices para el manejo de la contingencia. Entre ellas, intervenciones de emergencia, con la autorización de cierres inmediatos tras identificar baches y desprendimientos en el asfalto que podrían comprometer la seguridad operacional.

También se contempló una recuperación técnica, que consiste en realizar jornadas intensivas de mantenimiento correctivo para evitar una posible clausura definitiva de la terminal. En cuanto a la certificación de operación, la reapertura de la pista estaría supeditada a que los equipos técnicos certifiquen que la superficie cumple con los estándares mínimos de fricción y nivelación exigidos por la normativa internacional.

En materia de protección al usuario, el Ministerio instó a las compañías aéreas a facilitar la reacomodación de los pasajeros afectados sin aplicar cobros adicionales.

Esta problemática de infraestructura no sería exclusiva de la capital del Cauca. Otras terminales del país han reportado incidentes similares recientemente.

En noviembre pasado, el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta registró un evento en el que una aeronave comercial habría quedado inmovilizada tras el colapso de un sector de la pista.

Asimismo, el aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja reportó cierres en mayo de 2025 por labores de mantenimiento preventivo.

Finalmente, el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto se encuentra actualmente en un proceso de renovación técnica que incluye el tratamiento de grietas y la mejora de las franjas de seguridad. Se estima que estas obras, que han limitado la frecuencia de vuelos, sean entregadas en el transcurso de 2026.