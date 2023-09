Alarmante: Denuncias por inasistencia alimentaria superan 100 mil casos en los últimos tres años

La cuota alimentaria, un elemento fundamental para garantizar el bienestar de los menores hijos de padres separados, no solo cubre los alimentos, sino también una serie de necesidades que incluyen vivienda, educación, salud, vestuario, asistencia médica, recreación, transporte y otros aspectos esenciales para el desarrollo integral de niños y niñas.

La cuota alimentaria no solo cubre los alimentos, sino también necesidades que incluyen vivienda, educación, salud, vestuario, asistencia médica, recreación, transporte y otros aspectos esenciales para el desarrollo integral de niños y niñas. | Foto: Getty Images

No obstante, hoy en día, la ley ampara a los menores y castiga con cárcel a los padres que incumplan con sus obligaciones.

Aumento de casos de inasistencia alimentaria

¿Cómo denunciar?

2. Documento de fijación de la cuota: Es esencial contar con un documento escrito que establezca la cuota alimentaria. Los acuerdos verbales no son válidos en este contexto y el documento escrito sirve como base para calcular las obligaciones del padre o madre.

Según Edwin Gutiérrez, director de Soluciones Jurídicas de Colombia, “Primero hay que fijar la cuota alimentaria por escrito y luego cobrarla. Si la persona no la quiere pagar, hay medidas cautelares como bloquear la salida del país, reportarlo en el Registro de Deudores de Cuota Alimentaria (REDAM) y, al estar allí, no puede comprar propiedades, no puede acceder a un empleo público y tiene embargos en sus salarios o en sus diferentes cuentas bancarias, incluyendo Nequi, Daviplata y demás bolsillos digitales.”