Alarmantes cifras de la criminalidad en Colombia: cada hora 44 personas son atracadas, mientras que cada 49 minutos ocurre una extorsión

Y es que las horas en donde ocurren los atracos son en 3 momentos del día: de 10:00 a.m. a 10:59 a.m., de 11:00 a.m. a 11:59 a.m. y de 7:00 p.m. a 7:59 p.m. “Sobre la extorsión, sucedió con mayor frecuencia de lunes a viernes, con hincapié en 2 franjas: de 12:00 a 12:59 a.m. y de 10:00 a 10:59 a.m.”, explica el informe.