En Colombia, el modelo de propiedad horizontal se ha consolidado como una de las principales formas de vivienda en las ciudades principales. Este sistema implica la administración compartida de zonas comunes y servicios, lo que exige el cumplimiento de obligaciones por parte de los residentes y las administraciones.

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Dentro de este esquema, el pago oportuno de cuotas de administración es uno de los elementos fundamentales para garantizar el funcionamiento de servicios dentro de los conjuntos y edificaciones que se rigen bajo esta figura. Estas contribuciones permiten cubrir gastos asociados al mantenimiento, seguridad, aseo y otros aspectos necesarios para la operación de los conjuntos residenciales y está regido por la Ley 675 de 2001.

En ese contexto, se conoció una advertencia dirigida a residentes de conjuntos en el país: podrían quedarse sin algunos servicios si la copropiedad presenta deudas o incumplimientos en sus obligaciones.

El pago de la cuota de administración es obligatorio. Foto: 123RF

Estos servicios implican la restricción al uso de zonas sociales, recreativas y espacios comunes no esenciales. Estas decisiones se contemplan dentro del reglamento interno del conjunto y deben ser conocidas por todos los residentes.

Las autoridades han explicado que, aunque los servicios dentro de las unidades privadas no se ven afectados directamente por estas deudas, la suspensión en áreas comunes puede impactar de manera significativa la calidad de vida de los residentes. Esto porque es un bloqueo a espacios que están incluidos dentro de la estructura de la zona conjunta y son ofertas positivas para los habitantes.

Asimismo, se ha señalado que estas situaciones suelen originarse cuando los residentes no cumplen con el pago de sus cuotas de administración, lo que genera un déficit en los recursos de la copropiedad. Esta falta de liquidez puede impedir que la administración cumpla con sus obligaciones frente a proveedores de servicios públicos.

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En el marco legal colombiano, las copropiedades tienen la responsabilidad de gestionar adecuadamente los recursos y garantizar el pago de los servicios comunes. De no hacerlo, las empresas prestadoras están facultadas para suspender el suministro en caso de mora prolongada.

Adicionalmente, una de las consecuencias que se puede dar, si así lo determina la ley del conjunto, es no formar parte de las asambleas de copropietarios, lo que implica no tener voz ni voto en las decisiones que se dan sobre el complejo de vivienda.

Eso si, hay que tener en cuenta que ninguna medida puede poner en riesgo las condiciones mínimas de vida de los residentes. Esto quiere decir que los servicios esenciales no pueden ser suspendidos de ninguna manera. A su vez, las represalias no deben ser desproporcionales a la deuda.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. Foto: Montaje El País

Este escenario ha llevado a que expertos recomienden a los residentes mantenerse al día con sus obligaciones y ejercer control sobre la gestión administrativa de sus conjuntos. La transparencia en el manejo de los recursos y la participación en asambleas son factores clave para evitar este tipo de situaciones.

La advertencia pone sobre la mesa la importancia del cumplimiento colectivo dentro de la propiedad horizontal, en un contexto donde la administración eficiente de los recursos resulta determinante para garantizar la continuidad de los servicios en los conjuntos residenciales del país.