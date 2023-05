¡Alerta! Volcán Nevado del Ruiz sigue en riesgo de erupción, Servicio Geológico mantiene nivel naranja

El Volcán Nevado del Ruiz registró, en las últimas horas, actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos según el Servicio Geológico Colombiano (SGC); además, presentó aumento en el número de estos movimientos y en la energía liberada, en comparación al 22 de mayo, por eso se mantiene el nivel naranja, alerta que va a cumplir dos meses de haberse generado desde el 30 de mayo pasado.

Volcán Nevado del Ruiz desde Manizales este 24 de mayo. - Foto: Servicio Geológico Colombiano

Sin embargo, se refirieron a los movimientos telúricos que se registraron, señalando que algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza, confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico.

Paralelamente, informaron que se registró actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, la cual mostró aumento en el número de sismos y niveles similares en la energía sísmica respecto al 23 de mayo.

Los sismos se localizaron en el cráter Arenas y en los sectores nororiente y suroccidente del mismo, a una distancia máxima de tres kilómetros,a partir de este y a profundidades que oscilaron entre uno y seis kilómetros.

En cuanto a la actividad superficial, la altura máxima de la columna de gases y/o ceniza fue de 1800 m, medidos desde la cima del volcán y ha presentado una dirección preferencial de dispersión hacia el nororiente.

Volcán Nevado del Ruiz. - Foto: Servicio Geológico Colombiano

Desde el SGC informaron que continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera.

Todos estos indicadores ratifican lo que desde el SGC hemos reiterado: la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros.

No obstante, explicaron que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad, por lo que reiteraron la recomendación de no acostumbrarse a estos cambios oscilatorios y pensar que es una actividad normal del volcán.

Desde el Servicio Geológico insisten en no normalizar la actividad en la zona del volcán - Foto: Cortesía: Servicio Geológico Colombiano.

Por ello, “reiteramos que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años”.

Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, aspectos que la actual actividad del volcán todavía no muestra. Por esto, continúan advirtiendo que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja, por varias semanas.

Durante este tiempo, en caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a Rojo.

Asimismo, desde el Servicio Geológico Colombiano, insistieron a la comunidad en la importancia de conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, y estar atentos a la información proporcionada por el Servicio Geológico sobre la evolución del estado del volcán.