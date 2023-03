Alumnas y exalumnas de Las Bethlemitas denuncian casos de acoso sexual por parte de profesores; directivas responden

Las alumnas y exalumnas del reconocido Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, y que tiene sedes en Bogotá, Medellín, Armenia, Pereira, Pasto, Bucaramanga, Popayán, Bello (Antioquia), El Tambo (Nariño), Filandia (Quindío), Palmira (Valle), Pamplona (Norte de Santander) y San Lorenzo (Nariño), crearon una cuenta en la red social Instagram para denunciar casos de acosos sexual y bullying en la institución.

Según la primera publicación realizada por el perfil @Nomasacosobth hace unas diez semanas, esa cuenta busca crear un espacio seguro para quienes están estudiando o pasaron por ese colegio y han sido víctimas de algún tipo de violencia de tipo física, psicológica o sexual.

“Con esta cuenta se pretende crear un espacio seguro para sobrevivientes, alumnas, exalumnas, y demás estudiantes del colegio Bethlemitas. Para que compartan las situaciones de acosos vividas, exigir una no repetición, reparación y protección al alumnado”, se lee en la primera imagen registrada por este perfil, y la cual está acompañada con un texto que invita a compartir la publicación para que otras víctimas denuncien sus casos.

Esta la invitación de la cuenta en Instagram @nomasacosobth al plantón frente a una de las sedes del colegio Las Bethlemitas. - Foto: Captura de pantalla cuenta en Instagram @nomasacosobth

En el momento de realizar esta nota periodística, la cuenta tiene registrados 29 casos, entre los que se denuncian acoso de profesores hacia diferentes alumnas, maltrato entre los estudiantes y de profesores hacia las estudiantes, y comportamientos inadecuados de algunos docentes con varias jóvenes, presuntamente, aprovechando la confianza entregada para hacer comentarios e insinuaciones de tipo sexual que no corresponden a una relación académica.

Dentro de las denuncias, también existe un común denominador y es la falta de respaldo que experimentaron las presuntas víctimas cuando colocaron los casos en conocimiento de sus directores de curso o de las directivas de la institución.

“Yo le dije a mi directora de curso y dijo que iba a hablar con ellos e iba a decirle a la directora de curso de los niños del otro salón, pasó el tiempo y nunca habló con nadie, sólo me dijo que la psicóloga iba a hablar conmigo”, dice el testimonio #29, el cual recoge un relato sobre bullying y maltrato de alumnos contra una estudiante.

“Efectivamente, la psicóloga habló conmigo, pero la ‘reunión’ duró 14 minutos, ya que ella dijo que estaba ocupada y que otro día me llamaba. Yo dejé que me hicieran esos tipos de comentarios porque ya me había cansado de decirle a los profesores. Además, en ese entonces estaba pasado por algunos problemas más fuertes y personales. Llegué a pensar en matarme, pero finalmente no lo hice”, dice una de la exalumna de Las Bethlemitas.

Este es el Testimonio #29 recopilado por la cuenta de Instagram @nomasacosobth para denunciar los presuntos casos de acoso sexual, maltrato, bullying y homofobia en el colegio Las Bethlemitas. - Foto: Captura de pantalla cuenta en Instagram @nomasacosobth

En el testimonio #9, una mujer señala con nombre propio a uno de los profesores y asegura que le tocó las piernas mientras le decía que iban a arreglar su situación académica para que no perdiera el año.

“Esto me pasó con el anterior profesor que echaron, Luis Eduardo. (…) A lo que él empieza a decirme que iba a perder el año, sé que por un reporte todavía no pierdo el año porque llevo ya cuatro años en el bth, pero tenía tantos problemas que me puse a llorar. Y él me empieza de decir que lo íbamos a arreglar y todo eso. A lo que me empieza a decir eso me empezó a tocar las piernas y yo me rodaba de su lado para que no lo hiciera y él seguía”, señaló la joven.

“Yo me paré y me fui del salón. Como en ese momento estaba asustada nunca le conté a nadie hasta ahora que sale esta cuenta. Después de eso él solo llamaba a mi casa a decir que yo era muy impulsiva y que tenía problemas de ira. Fue horrible lo que ese profesor me hizo sentir. Este es mi testimonio. Cuento esto porque mi error fue nunca hablarlo y no me gustaría que a otra estudiante le pase lo mismo” agregó en su testimonio.

Testimonio # 9 recopilado por la cuenta en Instagram @nomasacosobth - Foto: Captura de pantalla cuenta en Instagram @nomasacosobth

Otro caso, el testimonio #3, habla sobre comentarios inapropiados y de acoso de un profesor a una alumna. Según explica, un docente de sociales le hacía comentarios inapropiados sobre “cuándo iba a cumplir 18 años”, le decía que la “amaba” y hasta le ponía corazones en sus calificaciones.

En su escrito, la mujer dice que sus papás tuvieron conocimiento de lo sucedido y que intentaron hablar con las directivas, pero que ella lo había impedido por miedo a las represalias que pudieran tomar desde el colegio en su contra.

“Yo había escuchado rumores de que en el colegio culpaban a las personas que hablaban de ese tipo de situaciones, entonces les supliqué que no hicieran nada al respecto porque yo manejaría la situación. (...) El colegio se convirtió en un lugar inseguro para mí”, reseña la exalumna.

En los relatos consignados en esta cuenta de Instagram, también llama la atención cómo, según se lee en varios de ellos, las alumnas y los alumnos de Las Bethlemitas reclamaban una mejor educación sexual, pero, al parecer, nunca se les brindó información de calidad sobre este tema.

En el testimonio #8, por ejemplo, una exalumna asegura que durante los 11 años que estuvo en la institución sólo recibió un taller sobre educación sexual y fue gracias a que uno de sus compañeros que le contó lo que les habían dicho en una charla de 30 minutos que entregó el “encargado de manejar las luces del auditorio”.

Según explica, “se habló de abstinencia y se tocó el tema de las relaciones sexuales con taboo”. Además, indica que nunca se tocaron temas como el de la responsabilidad, la protección o el consentimiento.

Preparan un plantón para rechazar estas conductas

La última publicación de esta cuenta en Instagram es una invitación a un plantón frente a la sede de Las Bethlemitas en Chapinero, Bogotá. La imagen es categórica al señalar que “aquí acosan y violentan estudiantes”, y aseguran que el colegio es cómplice de todos estos casos que han venido saliendo a la luz pública.

La cita está programa da para el próximo 29 de marzo a la una de la tarde y se espera que asistan no sólo víctimas de estas conductas, sino algunos movimientos que han mostrado su solidaridad con las personas que han dejado sus testimonios en ese perfil.

Al respecto, el periodista Juan Fraile, de la mesa de trabajo de Caracol Radio, registró en su cuenta de Twitter un hilo con la curiosa forma como estos hechos fueron expuestos y la cual llevó a esta cuenta de Instagram creada para denunciar casos de acoso, maltrato y homofobia en Las Bethlemitas.

Según se lee en sus publicaciones, el periodista recopiló con su cámara cómo, poste tras poste, había una cadena de testimonios en la que quedaba en evidencia cada uno de los casos expuestos en el perfil @Nomasacosobth. Esto llamó la atención del comunicador que decidió hacer pública la situación por la que han atravesado varias estudiantes de esta reconocida institución educativa del país.

Atención a esto que vale la pena investigar.



Ayer caminaba por chapinero donde siempre reviso avisos de gatos perdidos y esos anuncios de chamanes llaneros que devuelven el amor perdido en 24 horas. Lo que me encontré esta vez me sorprendió. Pillen el 🧶🧶🧶y las fotos — Juan Fraile (@JuanFraile) March 25, 2023

Cabe mencionar que en los testimonios recopilados en Instagram si bien se menciona al colegio o a algunos profesores, no señalan la sede en la que ocurrieron estos presuntos hechos de maltrato, acoso y bullying.

¿Qué dicen las directivas de las Bethlemitas?

SEMANA intentó comunicarse por diferentes medios con las directivas de las Bethlemitas y con la rectora Rubiela Díaz, sin embargo, sólo recibió la respuesta de la secretaria general de la institución, Sandra Viviana Sánchez Herrera, quien señaló, a través de correo electrónico, que el colegio emitiría un comunicado en el que sentaría una posición al respecto.

“Una vez se tenga un comunicado oficial por parte de la Comunidad Bethlemita, con mucho gusto se le remitirá para que conozcan la posición de la Comunidad al respecto”, fue la respuesta enviada por Sánchez Herrera.