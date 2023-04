Video: exalumna del colegio Bethlemitas denunció el acoso al que se vio sometida tras haber quedado embarazada

En las últimas semanas, exalumnas del colegio católico Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, ubicado en Bogotá, denunciaron presuntos casos de acoso sexual por parte de varios profesores, quienes habrían utilizado su figura de poder para ganarse la confianza de las menores y así empezar a hacer comentarios y propuestas indecentes, logrando que algunas accedieran a sus pretensiones.

El escándalo detonó en días pasados con un plantón que las exalumnas realizaron afuera de las instalaciones del colegio. Con pancartas, arengas y cánticos, las jóvenes expulsaron ese dolor atragantado. Las frases fueron demoledoras: “Éramos unas niñas”, “Mi falda no es corta, es tu educación”, “¿Profe, todavía me imagina en ropa interior?”, y “Las denuncias no expiran”.

Esta semana en la red social TikTok, Johana Vargas, egresada en 1999 de la institución, contó su testimonio en el que aseguró haber sido presionada por la rectora del colegio de ese entonces tras haber quedado embarazada.

Vargas contó su caso a través de la cuenta en la red social de su hija Daniela. “Esta es la historia de mi mamá Johana Vargas. Hace 24 años mi mamá sufrió de acoso directo por parte de la rectora Margarita y la profesora Patricia Bautista por el hecho de quedar embarazada. Al punto de ser expulsada y reintegrada gracias a una tutela. Le dieron dos caminos: abortar o no seguir estudiando. El acoso en las Bethlemitas no es algo nuevo y se ha dado en todos los niveles posibles”, señaló la joven en la descripción del video.

En el clip, su madre calificó de absurda la presión a la que se vio sometida por las directivas del colegio.

“Fui promoción 99, pero debería ser promoción 98. Quedé embarazada estando en 11 y tomé la decisión de ser mamá. Cuando se lo notifiqué a Margarita, que era la rectora de ese momento, me dio dos caminos: uno, era abortar y el otro era ser mamá, pero no seguir estudiando, algo que fue absurdo”, expresó.

Vargas manifestó que las personas que la apoyaron en ese momento que, según contó, “fueron la enfermera, algunos profesores, mis compañeras, mis amigas, literalmente fueron callados, fueron atropellados. A las personas que mostraban un poco de solidaridad conmigo las anulaban. A Rocío, que era la enfermera, la echaron, literalmente”.

La mujer también señaló que el abuso de profesores a las niñas se había normalizado en la institución.

“Les decían a mis compañeras: ustedes nombran a Johana y es motivo de expulsarlas, sacarlas. Bajo esta presión, ellas dejaron de ser ellas. Fue un abuso y un maltrato muy fuerte y ahora que escucho testimonios empiezo a conectar cosas que se veían como muy normales. Recuerdo que había niñas que salían con el profesor de inglés. No se veía la dimensión del abuso”, dijo.

En la parte final del video, la mujer dio un mensaje de respaldo a todas las exalumnas que han hecho denuncias sobre lo ocurrido en el colegio.

“Me uno a ustedes, estoy con ustedes y vamos a poder sacar esto a flote para que haya una educación sana para nuestros hijos”, subrayó.

“Éramos unas niñas”: así fue el plantón de exalumnas en el Colegio Bethlemitas en Bogotá

El pasado 29 de marzo se llevó a cabo un plantón al frente del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá.

Cerca de 50 mujeres se dieron cita afuera de las instalaciones del colegio, tanto por la carrera séptima, como por la carrera 5. Con pancartas, arengas, pinturas y hasta con algunos trapos incendiados se manifestaron en contra de las directivas por, según ellas, permitir que estos casos, que en muchas ocasiones fueron denunciados, se quedaran en nada, sin ningún tipo de investigación.

Con frases como “éramos solo niñas”, “mi falda no es corta, es tu educación”, “si callan a una, respondemos todas”, las exalumnas levantaron las pancartas y su voz en contra del colegio y de los profesores que en algún momento las habrían acosado a varias de ellas. De hecho, en una pancarta se podía leer el mensaje: “¿Profe, todavía me imagina en ropa interior?”.

En algún momento del plantón, las exalumnas bloquearon la carrera séptima, a la altura de la calle 66, lo que obligó a los agentes de tránsito a desviar el paso de vehículos que transitaban por la zona, lo que generó caos en la movilidad por cerca de una hora.

El plantón contó con el acompañamiento de gestores de convivencia y diálogo de la Secretaría de Gobierno, además de funcionarios de la Personería de Bogotá. Asimismo, en el lugar hizo presencia un agente del CTI, tratando de recopilar denuncias de algunas de las jóvenes. En términos generales, el plantón transcurrió sin ningún contratiempo.

Cabe mencionar que, desde hace unas semanas, las exalumnas del Colegio Bethlemitas crearon una cuenta en la red social Instagram para denunciar casos de acoso sexual y ‘bullying’ en la institución.

“Con esta cuenta se pretende crear un espacio seguro para sobrevivientes, alumnas, exalumnas y demás estudiantes del Colegio Bethlemitas. Para que compartan las situaciones de acoso vividas, exigir una no repetición, reparación y protección al alumnado”, se lee en la primera imagen registrada por este perfil, la cual está acompañada con un texto que invita a compartir la publicación para que otras víctimas denuncien sus casos.

En los diferentes testimonios se denuncian casos de acoso de profesores hacia diferentes alumnas, maltrato entre los estudiantes y de profesores hacia las estudiantes, y comportamientos inadecuados de algunos docentes con varias jóvenes, presuntamente, aprovechando la confianza entregada para hacer comentarios e insinuaciones de tipo sexual que no corresponden a una relación académica.