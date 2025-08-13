Suscribirse

Nación

Álvaro ‘el Gordo’ García quedó en libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Primera Instancia tomó la decisión dentro del proceso que avanza contra el exsenador por la masacre de Macayepo.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 11:28 p. m.
Alvaro García Romero
Álvaro García Romero, excongresista. | Foto: León Darío Peláez

El controvertido excongresista Álvaro ‘el Gordo’ García acaba de quedar en libertad por decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el proceso que tenía en su contra por el delito de desplazamiento forzado por la masacre de Macayepo.

Lo particular es que la decisión se dio tres meses después de que el magistrado Jorge Caldas, integrante de esa Sala, compulsó copias disciplinarias contra los abogados del excongresista por las supuestas maniobras dilatorias que habrían ejercido para que no avanzara el caso en su contra.

Contexto: Parapolítico Álvaro ‘El Gordo’ García pidió revisión de su condena por la masacre en Macayepo, tras caso Saulo Arboleda

El auto del magistrado con la solicitud para investigar disciplinariamente a los abogados Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre decía: “La defensa técnica de García Romero ha incurrido en maniobras dilatorias en virtud a la multiplicidad de peticiones y recursos infundados que ha formulado, los cuales han dado al traste con el correcto desarrollo de la actuación procesal, se impone a la Sala compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a la defensa técnica”.

Fuentes dentro de este proceso le confirmaron a SEMANA que la decisión se dio por vencimiento de términos relacionado en el proceso de desplazamiento forzado que inició contra el controvertido exsenador.

Lo más leído

1. Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”
2. Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso
Alvaro García Romero
El exsenador 'el Gordo' García en la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Guillermo Torres

Álvaro ‘el Gordo’ García solicitó en varias oportunidades su libertad al considerar que se habían superado los términos del plazo dentro de la conclusión del juicio con la presentación del escrito de acusación en su contra, pero en reiteradas oportunidades la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le había dicho ‘no’ a sus solicitudes.

Fuentes del alto tribunal le confirmaron a esta revista que con la libertad otorgada a ‘el Gordo’ García, el controvertido excongresista seguirá vinculado a la investigación que avanza en su contra por el delito de desaparición forzada.

Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. | Foto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Hay que recordar que García fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de 12 personas que fue conocido como la masacre de Macayepo, la cual fue ejecutada en el mes de octubre del año 2000 por una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia en Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.

Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara en segunda instancia el fallo contra el exministro Saulo Arboleda por el caso Miti-Miti, Álvaro García también solicitó que su condena por dicha masacre fuera revisada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

2. Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

3. ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame: antiexplosivos del Ejército está en la zona

4. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

5. ¿Adrián Ramos regresa al fútbol profesional? Este es el equipo donde jugaría

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro GarcíaParapolíticaCorte Suprema de JusticiaFiscalía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.