Roy Barreras, a comparecer ante la Corte Suprema por escándalo recomendados de la DIAN

La Corte Suprema de Justicia citó para este miércoles 13 de agosto al exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, para que amplíe su declaración en medio de la investigación que se adelanta por el caso conocido como los recomendados de la DIAN.

El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sostiene un fuerte enfrentamiento con el exembajador Roy Barreras. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Como se recordará, el exdirector de esta entidad, Luis Carlos Reyes, denunció que varios políticos le recomendaron- cuando él estaba en el cargo- personas para ser nombradas en la DIAN.

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia abrió la respectiva investigación para establecer la veracidad de la denuncia y posibles responsabilidades.

Roy Barreras, fue citado por la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Suministrada

Es de anotar que el fuerte enfrentamiento dentro y fuera de los estrados judiciales entre Barreras y Reyes comenzó cuando Reyes denunció públicamente que el exembajador le había entregado varias hojas de vida para cargos en los puestos de Buenaventura y Cali.

“Me dijo que era un político muy prometedor (...)que yo era como un futbolista joven y que me imaginara lo terrible que sería que a Messi le rompieras las piernas”, dijo Reyes, sobre las presuntas presiones de Barreras.

Además, denunció una presunta agresión por parte de Barreras. “Roy Barreras me agarró fuerte del brazo y empezó a gritar que yo era un chulo y no podían confiar en mí”.

El exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, reveló un episodio particular que ocurrió después de que le contó al presidente Gustavo Petro que el hoy embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, en una cena, le había entregado unas hojas de vida de personas que buscaban trabajar en la Dian.

La Corte Suprema de Justicia indaga presuntos hechos de corrupción que comprometerían al exembajador Roy Barreras. | Foto: Sala Plena Corte Suprema de Justicia escucha a los aspirantes para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo en la Corte Constitucional.

“Roy, quien era presidente del Senado y estaba en su proceso de quimioterapia por su cáncer, de un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar:‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’. Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante”, narró a SEMANA, Reyes.