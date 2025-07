¿Álvaro Uribe Vélez podría ser enviado a la cárcel? Explican lo que podría pasar

El abogado Francisco Bernate habló con SEMANA y explicó que en el caso de Álvaro Uribe no es posible que sea enviado a un centro carcelario en cualquier parte del país.

“No cabe la más mínima posibilidad de que eso pase. De hecho, hasta la misma jueza ya lo dijo. Desde una reforma del 2017, en Colombia la prisión domiciliaria se da conforme a circunstancias objetivas: el delito tiene menos de ocho años de prisión, que no sean delitos especialmente graves o que tenga antecedentes. Acá no ocurre nada de eso”.

Bernate hizo énfasis en que durante la lectura del fallo quedó claro que Uribe no será enviado a una cárcel, como algunos creen, y habló de la condena que se le podría imponer.

“Tenemos unos criterios objetivos, matemáticos y lógicos porque antes del 2000 no pasaba eso. Mientras no haya reincidencia, antecedentes y no se le atribuyan circunstancias de mayor punibilidad, pues se debe imponer la condena mínima, que es de seis años”, indicó.