Amenazan al presidente de la Corte Constitucional usando información falsa sobre Petro

En medio de las tensiones que ha tenido el paso de la reforma pensional por la Corte Constitucional, el presidente de esa corporación, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, está siendo blanco de una serie de amenazas en redes sociales, utilizando información falsa relacionada con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

SEMANA conoció una publicación en la red social Instagram que tenía más de 8.000 me gusta y 3.000 compartidos, pidiéndole al presidente Petro que tomara acciones contra el presidente de la Corte, vinculándolo con un caso de desinformación.

“Presidente Petro ordena (sic) al CTI y al Ejército capturar a este sujeto fascista Jorge E. Ibáñez por el delito de amenazar al Presidente de la República. Destruiremos la separación de poderes”, mencionaba la publicación.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen del magistrado Ibáñez Najar que estaba intervenida, le pusieron un símbolo en la frente y un mensaje grande de color rojo en todo el centro que decía “orden de captura”.

Lo cierto es que el magistrado de la Corte Constitucional nunca ha amenazado al presidente Petro o algún funcionario del Gobierno, pero recientemente ha estado solicitando más a pruebas a la Cámara de Representantes sobre la subsanación de la reforma, lo que ha ocasionado tensiones.

El hecho fue asociado como una nueva amenaza contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, y quien denunció presuntas chuzadas y seguimientos ilegales de los que habría sido víctima junto a su familia.

“Al comienzo estábamos reportando algunas situaciones que podían dar lugar a problemas técnicos de un equipo, problemas técnicos de un aparato telefónico. Ya después de que hemos analizado una serie de situaciones que nos permiten concluir que son irregulares y que no son problemas de defecto técnico o de otra naturaleza, sino que es una situación distinta, eso nos permite acumular esa información y, con base en eso, ponerla en información de la Corte (Constitucional)”, explicó el magistrado Ibáñez en su momento.

Ahora el presidente de ese alto tribunal está siendo blanco de esas amenazas en medio de toda la polémica que se ha generado entre el Gobierno Petro y el magistrado Ibáñez, por la definición de la reforma pensional en la Corte Constitucional.

Tercera subsanación que se le hace a la Reforma Pensional por los caprichos del magistrado Ibáñez. Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes. https://t.co/RFpRxFfaA8 — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 19, 2025

Hay que recordar que la Sala Plena ya ordenó la subsanación de un vicio de trámite de esa iniciativa en la Cámara de Representantes, pero ahora trata de establecer si la corrección que se hizo en sesiones extraordinarias, cumplió con todos los reglamentos constitucionales en el Congreso de la República.