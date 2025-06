Ante denuncia de SEMANA, fiscal Camargo culpa a funcionarios de la entidad por afirmar que Sandra Ortiz tenía un principio de oportunidad pendiente de su aprobación

En rueda de prensa, la jefa del ente investigador aseveró que fue un “error” y ya pidió que se corrigiera esa resolución, puesto que no es coherente.

La fiscal general indicó que no ha incurrido en ninguna falsedad o doble moral sobre el principio de oportunidad planteado por la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

Sandra Ortiz contó en la Fiscalía cómo le entregó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name. Según su versión, los dineros fueron a cambio de que Name ayudara a agilizar la plenaria para la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional en 2023. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

“Yo he solicitado el día de ayer (lunes 2 de junio), formalmente, a la Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo, porque ese acto administrativo tiene falsa motivación. No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno frente a la Fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad, que —dicho sea de paso— junto con sentencias preacordadas, han aumentado exponencialmente en el último año”, añadió Camargo.