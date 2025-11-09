Suscribirse

Anuncian millonaria recompensa por el cabecilla del frente Adonay Ardila, del ELN, vinculado al atentado en Tunja

La medida se dio a conocer tras el consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones de la Primera Brigada, donde participaron altos mandos militares y de la Policía.

Redacción Nación
9 de noviembre de 2025, 3:33 p. m.
Las Fuerzas Militares y de Policía, junto con las autoridades locales, adelantaron un consejo de seguridad tras el atentado terrorista en la ciudad de Tunja.
El atentado terrorista con el cual se pretendía causar una afectación mortal este sábado, 8 de noviembre, en el Batallón Simón Bolívar, en la ciudad de Tunja, fue adjudicado a la estructura Adonay Ardila Pinilla, del ELN.

Así se desprendió del consejo de seguridad que se adelantó el sábado, en horas de la tarde, en las instalaciones de la Primera Brigada del Ejército Nacional, donde participaron altos mandos militares y de la Policía.

La cúpula militar en pleno llegó hasta la capital boyacense para participar en el consejo de seguridad y analizar la difícil situación de orden público que se registró a primera hora del día, por cuenta de una volqueta con explosivos.

Tras la reunión de los altos mandos, las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados del grupo criminal del ELN en Boyacá, en el que figura como máximo cabecilla Jussef Morales Betancourt, alias Saúl o Poeta.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, por este sujeto, que estaría vinculado al atentado, se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita dar con su captura.

Dentro del cartel publicado por las autoridades se resaltan otras dos personas del frente Adonay Ardila Padilla, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Se trata de un hombre que figura como N. N., con el alias de Eliécer, y Omaira Durán, alias la Gata.

También se encuentran tres hombres del frente José David Suárez, del ELN: Sigifredo Calderón Gómez, alias Jesús Suárez; Juan Ramón Ramírez Gómez, alias Bampercy; y José Albeiro Ferruco Gutiérrez, alias Giraldo o el Zorro, por quienes ofrecen 200 millones de pesos de recompensa.

“Estos sujetos son responsables de acciones terroristas, extorsiones y atentados contra la Fuerza Pública y la población civil, y serán perseguidos con toda la capacidad del Estado hasta ser puestos a disposición de la justicia”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.

El almirante Cubides envió una invitación a toda la ciudadanía, para que entregue información, bajo absoluta reserva, que permita dar con el paradero de los delincuentes que siembran el terror en la región. “La unión entre Fuerza Pública y comunidad es una fuerza fundamental en la lucha contra el crimen”, destacó.

“Es importante también anunciar que el señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha anunciado una recompensa de hasta 100 millones de pesos para conocer quién adelantó esta acción terrorista”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares durante una rueda de prensa.

Sobre el ELN manifestó que el grupo terrorista busca consolidar un corredor de movilidad entre Arauca, Boyacá y Casanare, por donde pretenden mover el narcotráfico y los productos de la minería ilegal. “Ahí nos corresponde seguir haciendo un control del territorio, como lo hemos venido haciendo”.

