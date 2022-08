Aparatoso accidente en la vía Villarrica - Puerto Tejada, en el Cauca, deja varios heridos

El choque entre un volqueta y un tractocamión provocó un fuerte accidente de tránsito este viernes en la vía que comunica a los municipios de Villarrica y Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.

Las autoridades de tránsito municipal están investigando las causas del aparatoso incidente y se encuentran en el sitio realizando las verificaciones correspondientes.

Lo que se sabe de momento es que los vehículos chocaron fuertemente y sufrieron serios daños. Se presume que colisionaron a gran velocidad.

El paso por el lugar donde ocurrió el accidente se encuentra bloqueado, pues los vehículos no han sido retirados.

SEMANA conoció que solo dos personas, los conductores de los vehículos, resultaron heridos en el siniestro y fueron trasladadas a centros asistenciales.

“Al parecer tienen unas heridas considerables”, le dijo una fuente a este medio. De momento no hay víctimas fatales a causa del choque.

De otro lado, conductores han denunciado recientemente en redes sociales que en esta misma vía donde ocurrió el accidente se vienen presentando intentos de robo a altas horas de la noche.

En un video se ve el momento en que un grupo de personas sale al mismo tiempo a la carretera para intentar hacer frenar un vehículo y proceder a robar a los ocupantes. Esta situación deja en evidencia el peligro al que están siendo sometidos los conductores que transitan el corredor entre Villarrica y Puerto Tejada cuando cae el día.

Transportador arrolló a delincuentes que pretendían asaltarlo en la vía Panamericana.



Los hechos se presentaron en la vía que comunica a Puerto Tejada y Villa Rica en el norte del departamento del Cauca, tramo azotado recientemente por múltiples hechos delincuenciales. pic.twitter.com/gS6raSvM4q — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) August 19, 2022

Secuestro en Cauca

A María Elena Rengifo la secuestraron hombres armados en el departamento del Cauca cuando se dirigía hacia Florida, Valle del Cauca, en compañía de su esposo.

La pareja, que se desplazaba en una camioneta, fue interceptada momentos después de haber salido del municipio de Miranda por sujetos que, tras raptar a la mujer, de 45 años, aseguraron que la devolverían a cambio del pago de 500 millones de pesos.

Su esposo, Víctor Manuel Ramírez Rodríguez, quien es docente de profesión, relató que “nos abordó un grupo armado, unas personas en moto me hicieron parar, me apuntaron con un arma, se montaron a mi camioneta y me hicieron devolver hacia Miranda y en un punto llamado Guatemala me hacen bajar a mí y se llevan a mi esposa”.

El hombre no refirió amenazas en su contra ni de su esposa y señaló que no entiende por qué la secuestraron. “Yo solo he servido a la comunidad durante 25 años, soy profesor de profesión, soy un asalariado más, al igual que mi esposa, porque nosotros no tenemos negocios privados ni nada”, expuso.

Lo cierto es que la mujer ya lleva varios días secuestrada y las autoridades están adelantando las labores investigativas para dar con su paradero.

El viernes 19 de agosto, a las 3:00 p. m., en el parque principal de Florida, se realizará una marcha para pedir por la liberación de la mujer. “Con esta marcha queremos decir que no estamos de acuerdo con los actos de secuestro de ningún ser humano”, dijeron los organizadores de la manifestación. Además, recomendaron a los asistentes vestir camiseta blanca y llevar una vela, pues luego de la movilización habrá un acto simbólico.