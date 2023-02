“Aparecen funcionarios que se sienten Presidentes”: Fiscal arremete contra idea de crear una Sala Anticorrupción en la Corte Suprema

Francisco Barbosa aseguró que no se puede permitir lo que ha ocurrido en otros países de Centroamérica donde “extranjeros” van y les dicen que no han hecho anda por combatir la corrupción.

Ni poquito le gustó al fiscal General, Francisco Barbosa, la propuesta para crear una crear una Sala Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia. Para el jefe del ente investigador, ese proyecto no tiene una justificación válida y lo único que hace es irrespetar el trabajo de las autoridades judiciales en Colombia.

Barbosa calificó como “acciones malintencionadas” este tipo de propuestas que lo único que buscan es “convertirnos en países centroamericanos” en los que han tenido esas comisiones anticorrupción y “extranjeros manipulan los expedientes” y dan su opinión sobre hechos que no les competen: “A decirnos que no hemos podido conseguir la justicia en Colombia decentemente en los últimos 200 años. Colombia es un país que se respeta y al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia también se respeta”.

Este lunes es el cónclave entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa sobre la Ley de sometimiento - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

Frente a las menciones que han hecho en los últimos días delegados del gobierno de Gustavo Petro, el Fiscal General fue claro en mencionar que está notando que hay muchos que quieren usurpar las funciones del Presidente y eso es algo que no se puede permitir porque se presentan malos entendidos.

El Fiscal General recalcó que en uno de los encuentros que sostuvo con Petro éste le manifestó que la propuesta de crear esta Sala no era una opción. “Entonces yo no sé por qué aparecen unos funcionarios que se sienten presidentes de la República. Aquí no puede haber más funcionarios que estén usurpando las funciones o quieran usurpar las funciones del Presidente. Es que mire, miren lo que generan este tipo de ideas. Estas ideas son rechazables y deleznables, no es posible aceptarlas. Vuelvo y repito todas las discusiones democráticas con la justicia sin puñaladas traperas”.

Corte Suprema de Justicia - Foto: cortesuprema.gov.co/

En la reunión que sostuvo en la mañana de este jueves con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General le manifestó su posición frente a esta propuesta que pareciera que cada día toma más fuerza. “Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto”.

Recordó que gracias a las labores investigativas de la Fiscalía General en los últimos tres años se han emitido 2800 sentencias condenatorias en Colombia por actos de corrupción. “Tenemos más de 54 ex gobernadores procesados por corrupción, ocho gobernadores actuales procesados por corrupción, funcionarios de todo nivel para que aparezcan ahora genios y marcianos a venir y decir que hay que acabar la justicia colombiana en Colombia”.

Fiscal General, Francisco Barbosa se reunió con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. - Foto: Corte Suprema de Justicia

Recientemente se conoció que la Fundación Paz y Reconciliación y el Instituto Anticorrupción presentaron una propuesta para conformar una Sala Especial Transitoria en la Corte Suprema de Justicia que investigue exclusivamente casos de corrupción. La nueva Sala estaría conformada por 27 magistrados y una existencia de tres años.

“Mediante ley estatutaria el Congreso de la República creará una Sala Transitoria Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo un Juicio Nacional Anticorrupción, que tendrá una duración de tres años”, señala uno de los apartes de la propuesta que ya generó una gran polémica entre exmagistrasdos, académicos y congresistas.

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, se defendió ante acusaciones de Guatemala. El presidente, Gustavo Petro, lo respaldó. - Foto: Guillermo Torres /Semana (izquierda), Presidencia (derecha)

La propuesta sería presentada ante el Congreso de la República bajo la figura de ley estatutaria. Su funcionamiento sería parecido al de las comisiones anticorrupción que han existido en Guatemala, y en la que fue parte activa el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Tras la polémica, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Mauricio Lizcano, aseguró el pasado lunes que el Gobienro no ha promovido este proyecto de ley. Para eso, citó la charla que tuvo con el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga: “me ha informado que no ha trabajado ningún proyecto de ley para la creación de nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia. Luego, queda claro que es falso que el Gobierno esté trabajando en modificar la Corte Suprema”.