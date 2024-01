Archivan proceso contra Julián Duarte, el hombre acusado de colapsar los tribunales de Bucaramanga con más de 800 solicitudes de libertad

El asunto no fue así. Duarte, según su argumento, no presentó la solicitud de libertad masiva por “tomar el pelo”, lo hizo porque consideró que en Bucaramanga se estaban violando los derechos humanos de los detenidos, enfrentaban hacinamiento, peligro, mala alimentación, y por eso, tomó la medida en la que además fracasó. Ninguna de las solicitudes de habeas corpus prosperó.

No obstante, quedó con el lío y una investigación a cuestas, la que acaba de ser archivada. “Habiéndose demostrado a través de la prueba documental y testimonial que no existía relación abogado - cliente, estas premisas están demostradas y hay que terminar la investigación en favor del abogado. No existe falta en la actuación, él no actuó como abogado y eso fue demostrado. No recibió ningún tipo de honorario, por el contrario, tuvo un sentido altruista, buscando un habeas corpus que buscaba el respeto a los derechos fundamentales, por una privación indebida de la libertad por las condiciones en las que estaban estas personas”, dijo el juez de la Comisión de Disciplina de Judicial de Santander.