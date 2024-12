Asonada en municipio del Valle por asesinato de joven. Un soldado es investigado por este caso

Aún no se ha esclarecido cómo ocurrió el incidente, pero el joven identificado como Juan Sebastián Collantes Betancurt falleció en el lugar donde se encontraban los militares, a causa de un disparo en la cabeza. Al enterarse de lo sucedido, sus familiares y amigos se apresuraron a llegar al sitio para exigir respuestas a los soldados.

Las mismas fuentes le dijeron al diario vallecaucano que la situación se complicó por la indignación de la comunidad, que también “la emprendió contra los policías, porque estos ayudaron a salir a los soldados del sitio para que no los agredieran”.

La molestia de la comunidad no solo radicaba en la muerte del joven, sino también en que el soldado, que al parecer fue el responsable, se presentó ante la Fiscalía, pero allí no lo privaron de la libertad, porque apenas comenzaba la investigación del caso y no existían aún méritos suficientes para capturarlo.