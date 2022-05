Atención: Colombia detecta primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido en niños

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), confirmaron este martes, a través de un comunicado, la detección del primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en el territorio nacional.

Se trata de un niño de dos años de edad, diagnosticado con una hepatitis colestásica, que presentó falla hepática, con PCR positiva para Adenovirus y covid-19. “En este caso, como en otros reportados en el mundo, se manifestó el antecedente por SARS-CoV-2 y adenovirus”, aseguraron las entidades en el documento.

El menor de edad presentó un cuadro clínico que duró casi seis semanas, desde el inicio de los síntomas hasta su evolución favorable.

Por ahora, la evidencia parece dirigirse a una especie de hepatitis que hace que infecciones leves por adenovirus sean más graves o desencadenen un daño hepático y afecten el sistema inmune.

Asimismo, se relaciona con infección previa por el virus de la covid-19. “El INS mantiene la vigilancia intensificada de virus respiratorios y la indicación de notificar solo aquellas hepatitis que cumplan con definición de caso probable”, afirmó la entidad.

La estrategia mundial del organismo contra las hepatitis, aprobada por todos los estados miembro de la OMS, tiene por objetivo reducir en un 90 % las nuevas infecciones y en un 65 % las defunciones por hepatitis entre 2016 y 2030. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El pasado sábado 28 de mayo, la Organización Mundial de la Salud elevó el número de casos reportados a 650 en 33 países. En Latinoamérica, ya son 15 y están ubicados en Argentina, México, Panamá y ahora Colombia. Asimismo, 38 de los niños y niñas contagiados requirieron un trasplante de hígado.

Este tipo de hepatitis ha cobrado, hasta ahora, la vida de nueve niños en total. Seis de ellos en Estados Unidos, y tres en Indonesia, según información de las entidades sanitarias de estos países.

Por su parte, las autoridades de salud de México investigan si la muerte de un niño de tres años sería por la misma causa.

¿Cuáles son los principales signos de alarma?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los síntomas más comunes que han presentado los pequeños con estos casos de hepatitis aguda son:

Vómitos.

Diarrea.

Dolor de estómago.

Orina de color oscuro.

Heces de color claro.

Falta de apetito.

Coloración amarillenta en la piel y ojos (ictericia).

Recomendaciones para la población general

1. No dejar de vacunar a los niños y niñas contra la covid-19

Franklyn Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del INS, recomendó a la población no dejar de vacunar a los niños contra la covid-19, porque aún no hay evidencia de que este biológico influya en el contagio de hepatitis.

“La evidencia no ha demostrado que la vacuna pueda ser el factor que conduzca a la presentación de la enfermedad, porque la mayoría de los niños que han presentado este tipo de hepatitis no han sido vacunados (contra la covid)”, aseguró Prieto, quien además aclaró que no se trata de una enfermedad contagiosa.

2. Consultar al médico ante signos de alerta

El experto hizo énfasis también en que, ante la presencia de los signos de alarma que se han identificado, la prioridad debe ser consultar a los servicios de salud.

3. Proteger a los pequeños de los virus

“Y protegernos de los virus respiratorios, esas medidas no farmacológicas que implementamos durante la pandemia”, dijo el director, haciendo referencia al lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

Recomendaciones para los prestadores de salud

El INS generó el pasado 17 de mayo algunas recomendaciones a prestadores de servicios de salud sobre la alerta internacional:

Intensificar la vigilancia. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deben intensificar la búsqueda de posibles casos de acuerdo con la definición de la OMS y la aplicación del algoritmo diagnóstico.

También se debe intensificar la vigilancia de virus respiratorios mediante la estrategia centinela de ESI-IRAG en las instituciones establecidas a nivel nacional mediante la circular externa conjunta 0031/2018 para identificar aumentos inusitados en la detección de Adenovirus.

INS publica las definiciones de caso propuestas por OMS para identificación de hepatitis aguda grave en niños – ACHC | Revista Hospitalaria del sector salud https://t.co/arxZnSQmmV — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) May 17, 2022

Notificar oportunamente posibles casos. Los casos que cumplan con definición de caso probable deben ser notificados de manera inmediata al Sivigila mediante el código 900 (evento sin establecer), que captura información de datos básicos y en la variable “dirección de residencia” diligenciar el diagnóstico “Hepatitis aguda grave”.

La entidad territorial de salud debe analizar la información, verificar los estudios realizados en la red de atención, clasificar el caso y enviar copia de la historia clínica.

Consolidar y remitir la información. La información recolectada debe ser consolidada en formato Reporte de Situación – Sitrep, y esta información se debe remitir al Gestor del Sistema de Alerta Temprana del INS antes de las 24 horas después de identificado el caso a la dirección de correo electrónica eri@ins.gov.co.

Atender y notificar detección en laboratorio. Ante la identificación de un caso probable debe realizarse el proceso de atención convencional que permita el diagnóstico diferencial, en el marco de la red de atención integral de su EAPB.

Si en el proceso de atención clínica se descartan todas las posibles etiologías, debe procederse a la notificación del caso y al envío de las muestras al laboratorio departamental de salud pública, acompañado del resumen de historia clínica que incluye los resultados de los diagnósticos diferenciales.

Recolectar y enviar muestras. En los casos donde se descarten las infecciones antes mencionadas, deberán recolectarse muestras para ser enviadas al LNR con el fin de realizar análisis especializados.

Teniendo en cuenta que a la fecha no hay evidencia clara de asociación directa con algún agente causal, se recomienda la recolección de sangre total y suero, muestra respiratoria (aspirado, hisopado oro faríngeo) y materia fecal, las cuales deben ser enviadas de forma inmediata manteniendo la cadena de frío recomendada.