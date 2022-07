En libertad, otra vez, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena

No hubo duda para la defensa de Diego Cadena, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe, que los términos para iniciar el juicio en su contra se vencieron y por tanto no existe motivo legal para mantenerlo privado de la libertad en su casa. Lo que resulta interesante, es que la propia Fiscalía reconoció que la justicia no logró arrancar a tiempo con el juicio y por eso no se opuso a la solicitud de los abogados.

La Procuraduría y las víctimas en este proceso, tampoco presentaron reparos a la solicitud de libertad de Diego Cadena, en otras palabras todos están de acuerdo con la posibilidad de que el abogado termine el proceso en su contra pero sin una medida de aseguramiento, el juez de control de garantías analizó los argumentos y le concedió la libertad.

No fue la primera vez que Cadena y su defensa insistieron en su libertad. El proceso en su contra ha estado lleno de capítulos que movieron de un lado a otro a Cadena, entre despachos judiciales, la detención domiciliaria y la posibilidad de ir a la cárcel. En 2021 fue capturado, lo enviaron a la casa, luego recuperó la libertad y tras la apelación de la Fiscalía, fue capturado otra vez.

Para el abogado Iván Cancino, defensor de Diego Cadena, la Fiscalía y los jueces no lograron llevarlo a un juicio en el tiempo que exige la norma, por tanto, resulta ilegal mantenerlo con una medida de aseguramiento, en su casa, pero privado de la libertad, en dos oportunidades.

“De tal suerte su señoría... Se ha superado ya el término máximo para mantenerlo privado de la libertad. Éste es un momento en el que hay que darle cierre al tema de la libertad y esto es, una persona que ha estado prácticamente un año privado, más de 22 meses detenido”, dijo Cancino en su intervención.

El abogado advirtió que su cliente ha estado atento a las diligencias judiciales, a las solicitudes de la justicia y al contrario sufrió una serie de ataques en contra de su integridad, con información falsa, lo que terminó afectando el proceso y en los escenarios jurídicos que debieron ser exclusivos de la discusión legal.

“Todas las audiencias se han celebrado con normalidad y esto es muy importante porque se ha generado una guerra pública que ha permeado el proceso en un caso de tanta connotación como este. Se ataca la defensa, se ataca a la Fiscalía por puro desconocimiento. El vencimiento de términos no es una conducta dolosa, sencillamente hay normas procesales que amparan a la víctima y al Estado para que investigue cuánto lleva privado de la libertad”, dijo Cancino.

Luego de analizar los argumentos que presentó la defensa insistiendo que no se puede atribuir el vencimiento de términos a ellos y tras explicar que su cliente siempre ha estado pendiente del proceso, el juez de garantías tomó la determinación de dejar en libertad al abogado. Se trata de la segunda decisión que retira la medida de aseguramiento en contra de Diego Cadena y que no tuvo recurso de las partes.

“No se ha inicio a la audiencia de juicio, situación que nos lleva a entender que efectivamente estamos dentro de la causal quinta que no ha sido superado y corresponde valorar los argumentos de la defensa en relación con el vencimiento de términos en las fechas que fueron expuestas por la defensa”, dijo el juez.

Así las cosas Diego Cadena y su defensa podrán continuar con el proceso que adelanta la Fiscalía por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero en libertad ante el juicio que está por iniciar.