Atención | Exsubdirector de la UNP, señalado de prestar las camionetas blindadas para el tráfico de droga, fue enviado a la cárcel

El exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ronald Rodríguez Rozo, fue enviado a la cárcel por orden del juez 13 de control de garantías de Bogotá. En la decisión tomada este jueves 22 de junio, el funcionario judicial advirtió de la gravedad de los actos que son materia de investigación y el hecho de que, en libertad, existe un grave riesgo de fuga.

De esta forma, aceptó la petición formulada por la Fiscalía General, que advirtió que Rodríguez Rozo “tuvo participación en su cargo de subdirector de la UNP, por fuera de esta función, aprovechando la condición de persona protegida” en la puesta en marcha de los planes para utilizar vehículos blindados, incluso el suyo, para transportar sustancias estupefacientes por las vías del país. “Ha transgredido la ley de una manera clara y reiterada”.

Estando en libertad, sostuvo, Rodríguez Rozo podría seguir teniendo contactos con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, para continuar así con la ejecución de los delitos relacionados.

El pasado jueves 15 de junio, la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y peculado por uso. Tras la pregunta de la jueza, el exfuncionario se declaró inocente de los hechos materia de investigación.

Ronald Rodríguez, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP). - Foto: Captura de video

Para el ente investigador, Rodríguez Rozo habría concertado con el conductor Manuel Castañeda y organizaciones dedicadas a tráfico de drogas, un plan para movilizar grandes cantidades de cocaína en vehículos blindados. Debido a que los carros aparecían en los registros como de la UNP, se evitaría levantar cualquier tipo de sospecha durante los retenes en las carreteras.

El primero de los eventos, por los que la Fiscalía investiga al exsubdirector, ocurrió el 10 de diciembre de 2022. Ese día las autoridades capturaron a Manuel Castañeda en el departamento de Cauca, al encontrar 168 kilos de cocaína empacados dentro del vehículo en varios paquetes. Este carro pertenecía, según el ente acusador, al esquema de seguridad del exsubdirector. “Usted actuó dolosamente porque conocía que aportaba el vehículo asignado a su esquema de seguridad para transportar cocaína”, explicó la Fiscalía.

Vehículo de la UNP. - Foto: Unidad Nacional de Protección, UNP/Twitter/ @UNPColombia

El primer hecho se habría registrado el 6 de junio de 2022, cuando movilizaron en una camioneta de la UNP 20 kilos de cocaína, desde el municipio de La Plata, Huila. Utilizando el mismo modus operandi, movilizaron en otro vehículo 150 kilos de cocaína. Meses después, según fuentes humanas, se cargó la camioneta asignada al mismo Rodríguez Rozo para escoltar un camión cargado con una tonelada de marihuana.

En diciembre de 2022, se presentó el hecho que dejó al descubierto la organización. En las vías de Caloto, Cauca, fue retenida la camioneta adscrita a Rodríguez, cargada con 150 kilos de cocaína. “Para realizar estas conductas dentro de la organización criminal, le correspondía a usted, señor Ronald Rodríguez Rozo, aportar el medio de transporte, lo cual realizaba aprovechando su condición de funcionario público de la UNP. Igualmente, se tiene que usted tenía la plena disponibilidad del parque automotor por su cargo”, detalló el fiscal del caso.

Rodríguez Rozo, quien fue detenido en su apartamento en el occidente de Bogotá, se declaró inocente de estos hechos. En la diligencia judicial se indicó que durante el allanamiento a su vivienda le encontraron 60 millones de pesos en efectivo en una caja fuerte. Este dinero, del cual se pidió que pase a cadena de custodia, sería parte de las actividades delictivas que ejecutó.

En diciembre pasado, SEMANA reveló que Rodríguez Rozo trabajó en el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en donde se desempeñó como detective del área de protección durante varios años, al igual que Wilson Devia, el sindicalista también acusado de corrupción dentro de la entidad.

Como se recordará, el DAS fue liquidado en octubre de 2011 ante los graves escándalos de interceptaciones ilegales de llamadas a magistrados, periodistas y funcionarios del Estado, entre otros hechos.

Con la liquidación del DAS, las funciones de protección a personas con alto riesgo pasaron a una nueva entidad, la Unidad Nacional de Protección, adonde llegó Rodríguez Rozo como coordinador del área de seguimiento de medidas.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, busca alternativas para superar el déficit de camionetas blindadas en el país. - Foto: juan carlos sierra-semana

Su jefe inmediato fue José Luis Aguilar, subdirector de la entidad, quien a la vez le respondía a Andrés Villamizar, el primer director que tuvo la UNP.

Con el paso del tiempo, Rodríguez Rozo llega a la Oficina de Implementación de Medidas, una de las más importantes de esa entidad, como quiera que por allí pasaba la aprobación de todos los esquemas de seguridad de los protegidos del país.

Luego, Ronald Rodríguez llegó a la subdirección de la UNP, en la que se estructuran técnicamente los millonarios contratos con las empresas proveedoras de carros y de personal de protección y donde, según Augusto Rodríguez, actual director de la entidad, está enquistada la mayor corrupción de la UNP.

El nombre de Ronald Rodríguez Rozo apareció a la luz pública en 2014, por una denuncia que instauró el entonces director de la UNP, Andrés Villamizar, contra 12 funcionarios de esa entidad, que presuntamente estaban involucrados en hechos de corrupción. Rodríguez Rozo estuvo como indiciado por estos hechos junto a 12 personas más.

UNP le retira esquema de protección

Durante el tiempo que estuvo como subdirector de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo tuvo un robusto esquema de seguridad. A su salida, el pasado 30 de agosto, ese esquema se redujo ostensiblemente, pero hace pocos días Rodríguez solicitó que se reforzaran nuevamente, con un vehículo blindado para un viaje fuera de Bogotá, justo durante los días de Navidad y Año Nuevo.

SEMANA conoció la resolución del CERREM (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas), de servidores y exservidores públicos, en la cual se decidió ajustar las medidas de protección del exsubdirector de la entidad.

“Finalizar un esquema tipo dos, conformado por un (1) vehículo blindado y dos (2) hombres de protección. Implementar un (1) chaleco blindado y un (1) botón de apoyo. Las medidas de protección tendrán una temporalidad inicial de doce (12) meses”, sostiene la resolución.

La resolución le fue notificada a Ronald Rodríguez ayer a las 5:00 p.m.

SEMANA intentó comunicarse con Ronald Rodríguez, pero no obtuvo respuesta.

Las visitas del “narcochofer” a Rodríguez Rozo

SEMANA obtuvo los registros de entrada y salida de Manuel Antonio Castañeda a la Unidad Nacional de Protección durante este año.

En los registros aparecen cinco visitas al exsubdirector de esa entidad, Ronald Rodríguez Rozo, quien estuvo en ese cargo hasta el pasado 30 de agosto.

El primero fue el 26 de abril pasado desde las 9:18 a.m. hasta las 10:34 a.m.; el segundo fue el 2 de mayo desde las 3:34 p.m. hasta las 4:05 p.m.; el tercero fue el 18 de mayo desde las 8:19 a.m. hasta las 9:01 a.m.; el cuarto el 20 de mayo desde las 2:15 p.m. hasta las 5:00 p.m., y el último el 28 de junio desde las 8:15 a.m. hasta las 8:30 a.m.

También aparece una visita de Castañeda a la Subdirección de Protección el primero de noviembre desde las 11:21 a.m. hasta la 1:11 p.m.

Y dos vistas más, una el 30 de noviembre desde las 8:11 a.m. hasta las 9:15 a.m. a un asesor de la dirección general de la UNP y otra el 5 de diciembre pasado desde las 12:15 p.m. hasta la 1:07 p.m. al despacho del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

SEMANA estableció que las dos últimas entradas de Castañeda a la UNP (la del 30 de noviembre y la del 5 de diciembre) estuvieron relacionadas con los acercamientos que hizo el expolicía para relatar hechos de corrupción al interior de la entidad, en los que estarían involucrados funcionarios, exfuncionarios, sindicalistas y contratistas de la UNP.

En entrevista con El Tiempo, Rodríguez Rozo admitió que conoció a Castañeda en un restaurante en el que hacen shows de música popular a las afueras de Bogotá y que, en efecto, le prestó la camioneta blindada de su esquema de seguridad, con el compromiso de que se la devolviera ese mismo día porque necesitaba recoger a un artista en el aeropuerto.

Rodríguez Rozo se declaró una víctima más de Castañeda y dijo que lamenta la situación que se presentó con su vehículo asignado.

Castañeda es un expolicía que se dedicó durante años a la promoción de artistas de música popular. En ese oficio, asegura, fue secuestrado y extorsionado por alias Jhon 40, en los Llanos Orientales, por lo cual tuvo que conformar un esquema de seguridad que le costaba 15 millones de pesos mensuales.

En esas circunstancias, dijo, conoció en 2019 a Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos que tiene la Unidad Nacional de Protección y quien se desempeña actualmente como analista en la Subdirección de Riesgo de esa entidad.

Castañeda asegura que Devia le alquiló un esquema de seguridad que estaba asignado por esa entidad a un protegido firmante de los acuerdos de paz de 2016 con las Farc, identificado como Yesid Torres, por un valor de siete millones de pesos mensuales, más un millón de pesos mensuales para combustible.

Devia, dice Castañeda, distribuía el dinero con los escoltas y el protegido. El esquema incluía vehículo blindado, escoltas, mantenimiento y combustible.

Castañeda tuvo el esquema durante algún tiempo y luego se lo entregó nuevamente a Devia.

Curiosamente, el vehículo que tuvo Castañeda fue detenido posteriormente con 400 kilos de marihuana.

Para sustentar esta y otras denuncias más, Castañeda le entregó al director de la UNP grabaciones y documentos que comprometen seriamente a Devia.