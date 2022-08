Atención | Jonathan Torres reconoce y pide perdón por el asesinato de Adriana Pinzón en Chía

“Tengo arrepentimiento del acto que cometí”. De esta forma Jonathan Torres Campos reconoció por primera vez públicamente su responsabilidad en el crimen de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón. En su intervención, el procesado detalló la forma como actuó en la tarde del 7 de junio de 2021 cuando llegó a la casa de Adriana en el municipio de Chía (Cundinamarca).

Tras la petición hecha por los familiares de la víctima, Jonathan Torres pidió perdón a los familiares que se encontraban en la sala de audiencias. “Me arrepiento mucho, en su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos”. El procesado manifestó que debido a la presencia de la prensa en la diligencia temía por su vida, seguridad e integridad.

Sin embargo, la jueza especializada no aceptó esta posición y le pidió a Torres que aclarara qué lo motivó a asesinar a su propia cuñada a sangre fría. “De corazón sé que son unas excelentes personas, una familia muy amorosa, me siento muy arrepentido”.

Adriana Pinzón mantenía contacto constante con su familia, por eso la empezaron a buscar tan pronto dejó de contestar su teléfono. - Foto: suministradas a semana

El procesado dio a entender que había otras personas vinculadas en este caso, entre ellas algunos integrantes de la familia. Pero toda esta información se la quiere entregar a la Fiscalía General: “Soy consciente del acto que cometí y pido perdón”.

Ante la jueza reiteró: “En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo señor juez, lo lamento mucho (...) No fue nada económico, sino pasional”.

La representante de víctimas se opuso al preacuerdo, señalando que la sentencia fijada no es coherente con el daño que se le causó tanto a Adriana como a su núcleo familiar. “28 años son pocos frente a todo lo que hizo”, reseñó la abogada al manifestar que no se sabe si el arrepentimiento de Torres es real y nunca ha dado los motivos que lo llevaron a asesinar. “Hoy dice que no fue nada económico”.

Fiscalía reveló videos del caso Adriana Pinzón. El presunto asesino llegó a la vivienda de la víctima y salió con una bolsa de basura “muy pesada”. - Foto: Fiscalía

En la negociación, que se finiquitó el pasado 5 de julio, Torres reconoció su plena responsabilidad en el homicidio agravado, hecho por el cual se fijó una pena de 28 años de prisión. Igualmente, se estableció una colaboración con las autoridades para conocer los móviles del crimen y los nombres de otras personas involucradas.

En la presentación del preacuerdo se conocerán los móviles que llevaron al procesado a asesinar a su propia cuñada, meter su cuerpo en bolsas de basura y dejar el cadáver en la vereda Río Frío, en zona rural del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).

Por su parte, el representante de la Procuraduría General manifestó que el preacuerdo debe ser evaluado nuevamente y condicionado para su aprobación hasta que el procesado no reconozca ya sea en audiencia pública o en un interrogatorio los móviles que lo llevaron a asesinar a Adriana Pinzón.

“Adolece al principio fundamental de las víctimas a conocer la verdad”, precisó el delegado del Ministerio Público al considerar que todavía falta mucho por conocer en este caso para satisfacción de sus familiares.