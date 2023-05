Atención | Otra salida masiva de hombres del Ejército, esta vez la renuncia fue de 19 coroneles

Un nueva salida masiva de miembros del Ejercito acaba de confirmar SEMANA con la salida de 19 militares con rango de coroneles que decidieron colgar sus uniformes. En este caso el gran remezón no tiene que ver con decisiones del presidente Gustavo Petro o del ministro de Defensa, Iván Velásquez, por lo menos así lo deja claro el decreto 0488, en el que se afirma que la salida de los militares se da por “solicitud propia”.

“Que los señores oficiales relacionados en el presente acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares - Ejército Nacional, por solicitud propia. Que en sesión ordinaria, el 30 de enero de 2023, registra en el Acta 01 de la misma fecha la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares recomendó, por unanimidad, al Gobierno nacional, el retiro del servicio ‘por solicitud propia’ de los señores superiores relacionados en el presente decreto”, señala el documento conocido por SEMANA.

Aunque el decreto que da vía libre a la salida de estos oficiales del Ejército tiene el claro argumento que se trata de una solicitud de los mismos militares, no es un hecho aislado. SEMANA ha venido informado de reiteradas y recientes renuncias o incluso salidas por orden superior de miembros de la fuerza.

La gravedad de este hecho y el número de integrantes que pidieron la baja no es un asunto aislado, lo mismo viene ocurriendo en la Policía Nacional, en donde también se conoció de un gigantesco remezón, que dejó en evidencia la tensión que se vive en esta fuerza.

Es de recordar que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dado el mayor remezón en la historia de la fuerza pública, con la salida de más de 50 generales y otros grupos importantes de oficiales luego de su posesión.

El drama de los retirados

“Desde que salí del Ejército el 30 de enero he vivido un completo drama. Esta es la hora que no he podido ni siquiera ingresar a estudiar al Sena; a través del convenio que tienen con el Ejército, estamos inscritos pero no nos han querido llamar a iniciar clases, tampoco he podido conseguir trabajo”, son las palabras del soldado profesional Javier Alzate, quien aseguró que fue sacado de manera burda de parte del Ejército, sin que le dieran el beneficio de cumplir con el año que los alista para el reintegro de la vida civil.

Así como Alzate, se encuentra el también soldado profesional Nicolás Loaiza, quien también fue retirado de la misma manera que su compañero. Según Loaiza, si bien el Ministerio de Defensa expidió una resolución para frenar la salida abrupta de los militares que ya cumplieron los 20 años de servicio y tienen derecho a la asignación de retiro, dicho documento rige a partir del mes de abril y a quienes siguen activos.

“En el mes de enero fueron sacados 228 soldados de manera abrupta, y en marzo, otros 748, para un total de 976 soldados a los que no se nos respetó el año del programa de asistencia para reintegrarse a la vida civil, queremos que se nos reintegre al Ejército para que podamos cumplir con ese derecho”, indicó Loaiza.

Por su parte, Alzate señaló que para los meses de octubre y noviembre del año pasado, como aún era soldado activo, se encontraba estudiando, pero a raíz de su baja en la institución por tiempo cumplido y no ser incluido en el programa de reintegro a la vida civil, perdió el beneficio del estudio. “Esas fallas las maneja el Comando de Personal, el famoso Coper”, dijo Alzate.

Alzate y Loaiza lo único que piden a la institución, a la cual le sirvieron por más de 20 años, es que les respeten sus derechos fundamentales que están, además, consagrados en las normas del propio Ejército, y que hoy no las está cumpliendo, según ellos.

Por el momento, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército han guardado silencio sobre la situación de estos otros cerca de mil soldados que, aseguran algunos de ellos, se vieron afectados por una decisión, que consideran arbitraria por parte de la fuerza.

Triunfo de los soldados: tras denuncia de SEMANA, el Ejército frenó la salida abrupta de los uniformados. Ahora será así

SEMANA conoció la resolución 1303 del Ministerio de Defensa, hecha por solicitud del comando de personal del Ejército y firmada por el Comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, en la que se notifica la decisión de dejar en servicio activo a más de 900 soldados profesionales que habían sido sacados sin que se les cumpliera con programa de retiro asistido y frenar la salida de más de 3.000 que venían en camino.

Atención: tras denuncia de SEMANA, el Ejército reversó la salida abrupta de más de 944 soldados profesionales. - Foto: Archivo Particular

En el documento se puede leer que atendiendo la solicitud del comandante del Comando de Persona del Ejército Nacional contenida en la exposición de motivos del 19 de abril de 2023, se autorizará que los soldados profesionales que a partir de la fecha integren el “programa preparación para el retiro asistido 2023-2024, permanezcan en servicio activo hasta el término del programa”.

La molestia de los uniformados había sido tan grande que tras conocer que los habían sacado de la institución sin ningún aviso luego de cumplir los 20 años que estos hombres que habían estado en el anonimato por haber participado en las operaciones más sensibles contra el crimen de alto impacto en el país, mostraron sus rostros para reclamarle al Gobierno por no haber cumplido lo que prometió en campaña y era garantizar el bienestar de los hombres de la fuerza pública.

Con esta decisión de frenar la salida de cientos de soldados profesionales se les brindará capacitación para que puedan reintegrarse a la vida civil, con cursos en entidades como el Sena y puedan volverse productivos afuera de la vida militar.

“El Gobierno nos dejó abandonados”, denunciaron

Nicolás Loaiza es un soldado profesional que, en medio de la adversidad, logró sacar sus estudios adelante y se convirtió en abogado y es la voz para cientos de sus compañeros, muchos sin estudio, que aseguran sentirse humillados por el Ejército.

Algunos de los militares inconformes participaron en las operaciones más sensibles contra el crimen organizado en el país. - Foto: Fiscalía General de la Nación

Según Loaiza, la institución militar expidió dos actos administrativos en los que lo saca a él y más de 800 de sus compañeros de una manera abrupta del Ejército y sin cumplir con el trámite respectivo del programa para reintegrarlos a la vida civil.

El militar dijo que esto les ha causado impactos psicológicos y económicos, pues para muchos de ellos su único trabajo ha sido el de estar vinculados al Ejército y no saben hacer otra cosa como para que el Ejército los saque de esta manera.

Soldados profesionales denunciaron que el Ejército no les resuelve su situación laboral y de reintegro a la vida civil tras cumplir 20 años de servicio. - Foto: Archivo Semana

“La notificación sobre que no íbamos a seguir en el Ejército nos la debieron hacer cuando cumplimos los 19 años de servicio, para que tuviéramos la oportunidad de hacer completo el programa de reintegro a la vida civil, pero nos la hacen ahora a los 20 años y nos sacan de una manera abrupta de la institución”, dijo Loaiza.

Manifestó que por esta razón se movilizarán el próximo miércoles decenas de soldados y sus familias en Bogotá, en donde protestarán en el Ministerio de Defensa para denunciar, lo que dicen ellos, atropellos de los que han sido objeto por el Ejército con el programa de reintegro a la vida civil.

Los soldados no descartaron que otros integrantes de la fuerza pública se unan a sus movilizaciones para expresar sus inconformismos con la Policía de seguridad del gobierno. - Foto: SEMANA

“A nosotros nos debieron haber llamado al retiro asistido a los 19 años de haber cumplido el servicio y no a los 20 como lo hicieron ahorita; nos llaman a los 20 y a los dos meses nos llega la baja, nos están vulnerando nuestros derechos”, señaló el militar.

Agregó: “Somos la columna vertebral del Ejército, no nos están demostrando eso con esos actos administrativos arbitrarios, abusivos, descarados del Ejército, nos han abandonado y los comandantes han hecho que esto suceda”.

Los militares que saldrán a marchar aseguraron que están desmotivados con el Ejército. - Foto: SEMANA

Indicaron que desde hace ocho días los están peloteando con reuniones en las que no les resuelven nada y con encuentros con personas que no tienen capacidad de decisión dentro del Ejército. “Ponen a un coronel para ablandar la situación a un señor coronel que no tiene poder de decisión”, dijo el militar.

“Siempre nos humillan, la tropa está desmoralizada”: impactantes testimonios de soldados, luego de que el Ejército sacara a 700 militares

SEMANA conoció los testimonios de los soldados a quienes el Ejército no dejó que cumplieran la capacitación hacia la transición a la vida civil. Dicen que ahora engrosarán las listas de desempleados.

Los soldados aseguraron que, tras el despido abrupto que les hizo el Ejército, ahora pasarán a engrosar las filas de desempleados del país. - Foto: Guillermo Torres

Desgarradores testimonios conoció SEMANA de los soldados afectados con la medida que calificaron como “arbitraria” del Ejército de sacar a más de 700 soldados, impidiendo que continuaran con el proceso de capacitación y transición a la vida civil luego de completar 20 años de servicio.

El soldado Nicolás Loaiza, en diálogo con SEMANA, mostró su indignación con el Ejército por la medida administrativa, al señalar que los uniformados siempre son humillados por sus superiores de la institución.

Ministerio de Defensa Nacional. - Foto: SEMANA

“Siempre nos han humillado, porque son decisiones arbitrarias que cometen con nosotros los altos mandos, que en este caso son los que administran el Ejército; todos dicen que son soldados, pero yo les pregunto: ¿qué están haciendo por los soldados? A nosotros nos están vulnerando todo el tiempo nuestros derechos”, sostuvo Loaiza.

En el relato, el soldado profesional indicó que ese tipo de determinaciones que afectan el proceso para la reintegración con la sociedad, tras pasar años en la guerra, hacen que la tropa se desmoralice, panorama que, según aseguró, ya está pasando en el Ejército.

“La tropa se ha venido desmoralizando, desde que, de una u otra manera, están tomando malas decisiones, desde que nos están impidiendo hacer nuestras laborales, se nos está vulnerando económicamente nuestro salario, inclusive, muchos elevamos derechos de petición de manera previa y les he dicho: déjenme volver a la vida civil, yo me quiero resocializar”, sentenció.

El Ministro de Defensa, Iván Velázquez. - Foto: Ministerio de Defensa Nacional

De la misma manera, el soldado Rigoberto Macana lanzó una alerta afirmando que se siente abandonado por el Ejército, pese a que sirvió, según él, con valentía y disciplina.

“A nosotros el Ejército nos abandonó, nuestros líderes no nos están agradeciendo después de servir a la patria por muchos años, a uno le queda es un sinsabor y quiero dejarlo claro porque no es la institución en sí, sino sus dirigentes que hacen que eso pase, que no les ponen atención a esas situaciones que nos perjudican”, subrayó Macana.

Además, el soldado profesional envió un mensaje directo al presidente de la República, Gustavo Petro, para que les ponga la lupa a las arbitrariedades que se están presentando administrativamente en el Ejército.

Los soldados profesionales le pidieron al presidente Gustavo Petro, que cumpla lo manifestado en campaña de velar a los uniformados de la base. - Foto: juan carlos sierra-semana

“El presidente debería ponerle la lupa a un problema tan grave como lo es la situación de nosotros como soldados profesionales, porque somos la base y somos el grupo que más le toca la parte dura y con esto nuestra asignación de retiro desmejora hasta en un 50 %”, insistió.

Otro de los militares golpeado por la salida del Ejército, que no quiso dar su nombre por seguridad, detalló la afectación que esa medida arrojó para su vida.

Los soldados profesionales le pidieron al Comandante General de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, que se pronuncie sobre su situación. - Foto: guillermo torres-semana

“Se nos ha cortado el derecho al estudio, estábamos estudiando y nos llega una notificación que dice que por tiempo de servicio de 20 años tenemos derecho a pensión, pero no se nos está teniendo en cuenta para una adaptación a la vida civil”, indicó.

Y añadió en su relato con SEMANA: “Necesitamos acompañamiento psicológico, necesitamos estudio, necesitamos ser productivos a la vida que vamos a comenzar nuevamente, estamos preocupados, nadie se hace cargo de esta situación, ni siquiera nos dijeron ‘gracias por su servicio’”.

“Nosotros hacemos parte de un plan que se llama Programa para el Retiro de los Soldados a la Vida Civil, esa es la finalidad del programa y esa es la capacitación que se nos tiene que dar. El año pasado salieron soldados profesionales, así como estoy yo, con más de 20 años de servicio porque la institución no permitía salir antes y allí se tomó en cuenta la capacitación, completaron su año de estudio y salieron con 21 años de servicio y no tuvieron ningún problema”, alertó.