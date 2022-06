Lo último: revelan pruebas de supervivencia de dos militares secuestrados por el ELN en Arauca

En las últimas horas se conoció un video en donde aparecen los dos suboficiales que fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento de Arauca, a inicios del mes de junio. Sobre este caso, el ministro de Defensa, Diego Molano, había confirmado el secuestro de los uniformados.

Por su parte, el Ejército, el 13 de junio, a los pocos días del secuestro de los uniformados, se refirió a la situación en los siguientes términos: “Ante organismos nacionales e internacionales se instaurarán las denuncias pertinentes en contra del grupo armado organizado ELN por el secuestro del sargento viceprimero Jovan Rudas Sabogal y el cabo primero José Ángel Yate Yate. Este repudiable hecho es una nueva violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad. Este Comando responsabiliza por la seguridad e integridad física de los dos militares al Frente de Guerra Oriental, y a alias Raúl o Nacho, quienes los tendrían secuestrados”.

“Le envío un saludo especial a mi madre, a mis seres queridos y a todos mis amigos. Un llamado al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares por la integridad de mi vida, debido a que los diferentes operativos y operaciones que se están realizando sobre el sector ponen en riesgo mi vida y la de mi compañero, entonces hago un llamado al Gobierno nacional”, señala en el video el sargento viceprimero David Rudas.

Por su parte, el cabo José Yate indica que, “tenemos la mejor actitud. Qué se haga una negociación, estoy aquí retenido por la organización ELN, he recibido buen trato, he estado comiendo bien, estoy bien, gracias a Dios estoy vivo. La idea es salir a visitarlos (familiares) y abrazarlos y extrañándolos mucho. No se preocupen por mí, hagan de cuenta que estoy trabajando, pero estoy bien gracias a Dios, quiero hacer un llamado al Gobierno nacional por el riesgo de nuestras vidas por los ejercicios que están realizando en esta zona del país”.

La prueba de supervivencia revelada por la guerrilla del ELN se conoce en medio del mensaje que le envió dicha estructura el presidente electo, Gustavo Petro, con relación a tener disponibilidad de reactivar los diálogos de paz, que fueron suspendidos durante el Gobierno del presidente Iván Duque.

“El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017″, señaló la guerrilla luego de la segunda vuelta presidencial.

Además, indicó que, “si el presidente elegido se posesiona el 7 de agosto para hacer los cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimientos para las mayorías, un plan de Reforma Agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al Proceso de Paz, Colombia tendrá un Gobierno respaldado por el movimiento popular; pero si se instala para hacer ‘más de lo mismo’, tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021″.

Es de recordar que el proceso de paz con el ELN se suspendió luego del atentado que hizo la guerrilla en el 2019 contra la escuela de Policía General Santander, en donde fueron asesinados 21 cadetes, en uno de los ataques terroristas más graves en la historia reciente del país.

Para ellos, los terroristas ingresaron al complejo policial una camioneta cargada con explosivos, la cual fue activada en uno de los patios principales y cerca a donde se encontraban reunidos los estudiantes que aspiraban a convertirse en generales de la República.