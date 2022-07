SEMANA revela cómo el Clan del Golfo y un grupo de exparamilitares quieren dialogar con el gobierno de Gustavo Petro

SEMANA conoció una carta con fecha del 19 de julio, dirigida al presidente electo Gustavo Petro, su vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. En ella, el Clan del Golfo y un grupo de exparamilitares plantean la posibilidad de dialogar con el Gobierno electo e incluso le proponen un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto.

“Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuesto a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”, dice la comunicación.

Los proponentes del cese al fuego son: Auto Defensas Gaitanistas de Colombia; Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos); Grupo Los Rastrojos; Grupo Los Shottas de Buenaventura; Grupo la Inmaculada de Tuluá; Grupos Mexicanos de Quibdó.

Además, la carta está firmada por:

EX – BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR EX - AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL CASANARE (ACC) EX – ACC – BLOQUE BOYACÁ EX – ACC – BLOQUE SUR DEL CASANARE

EX – ACC – BLOQUE SUR DEL META

EX – ACC – BLOQUE CUNDINAMARCA

EX – ACC – BLOQUE GRUPOS ESPECIALES

EX-BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA

EX – BLOQUE CACIQUE NUTIBARA

EX – BLOQUE HÉROES DE GRANADA

EX – BLOQUE LOS MASETOS DEL CARMEN DEL CHUCURI

EX – BLOQUE HÉCTOR JULIO PEINADO

EX – BLOQUE CENTAUROS- ARROYAVE

EX – FRENTE CONTRA INSURGENCIA WAYUU

EX – BLOQUE SUR PUTUMAYO- BSP

EX – BLOQUE HÉROES DEL LLANO

EX – BLOQUE ERPAC

EX - FUERZAS INSURGENTES ARMADAS DE COLOMBIA (FIAC)

EX – BLOQUE MINERO

EX – BLOQUE HÉROES DE TOLOVA

EX – BLOQUE PACIFICO. FRENTE HÉROES DE VOLADOR

EX – BLOQUE NOROCCIDENTE MEDIO DE ANTIOQUIA

EX – BLOQUE TOLIMA CASA CASTAÑO

EX – BLOQUE METRO.

EX – FRENTE ISIDRO CARREÑO

EX – FRENTE RAMÓN DANILO.

EX – FRENTE HÉROES DEL CHOCÓ.

EX – AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y CESAR (AUSAC)

EX – FRENTE LOS AUROREÑOS NORTE DEL CASANARE.

EX – FRENTE HÉROES DE SAN FERNANDO.

EX – FRENTE RESISTENCIA MOTILONA.

EX – FRENTE ALTO ARIARI.

Estos grupos armados ilegales piden el diálogo en el Gobierno basados en el acuerdo nacional propuesto por Petro. Dicen que el presidente electo fue capaz de convocar a una “unión real” y, por eso, no quieren quedarse por fuera. Hablan de “una paz con justicia social”. Y aseguran que, a partir de sus compromisos, “el país se debe de reconciliar y en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado, es una ‘universidad del crimen’ que no cumple con los fines de la resocialización”.

Esta es la carta completa:

“Creemos que a partir de este compromiso, Colombia y nosotros nos merecemos una segunda oportunidad que incluya a compatriotas presos en el exterior que tengan el compromiso honesto y real de esclarecer la verdad de los hechos oscuros de nuestro país, que los colombianos y el mundo entero tiene el derecho de conocer”, señala la carta.

Los firmantes invitan a otros grupos armados ilegales a unirse y dicen: “También a todos los sectores de la sociedad, empresarios y Fuerzas Vivas que nos acompañaron en la guerra a que ahora nos apoyen en este momento histórico en el cual nos estamos comprometiendo por la paz de nuestro amado país”.

En la carta le dicen al presidente electo que piden garantías iguales a las que han obtenido otros miembros de otros armados al margen de la ley, la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles que también han participado en el conflicto.

“Hemos aprendido la lección que hoy en día por las armas no se llega al poder, que a este se debe llegar de manera democrática, así como lo hizo el señor presidente Gustavo Petro Urrego. Le decimos al país que estamos dispuestos a emprender este mismo camino”, dice la carta.

Indican que no quieren justificarse, pero “queremos que entiendan, que si estamos o estuvimos en la ilegalidad fue por necesidad y falta de oportunidades que nos negaron los gobiernos anteriores, en los cuales nunca hubo una verdadera democracia, una verdadera justicia, ni tampoco un verdadero estado de derecho para nosotros los excluidos y marginados de la sociedad, hasta hoy, que por fin llega a la dirección de nuestro país un hombre y su equipo que nos tiene en cuenta. Hemos sido el Estado durante décadas en extensos territorios del país, reemplazando sus instituciones, y a nosotros acuden las poblaciones que desde los gobiernos centrales han marginado con su falta de presencia, excepto cuando han necesitado el voto de estas comunidades que representamos”.

Los firmantes dicen que “para nadie es un secreto que la peor mafia ha sido la de los políticos corruptos”.

“También sabemos que la narco-economía ha sido fundamental para alimentar todo el dolor que ha padecido este pueblo nuestro, entendemos que permeó todas nuestras sagradas instituciones. Paradójicamente, la narco-economía constituye un alto porcentaje de la economía del país, pues se benefician directa e indirectamente de ella todas las clases sociales y tristemente ha sido la parte de la economía que medio ‘araña’ la clase más desfavorecida del pueblo colombiano”, agrega la carta.

Se autodenominan como excluidos. “Este Estado no ha sido capaz de garantizarnos un empleo medianamente formal y digno, como tampoco a la clase trabajadora urbana y campesina”, señala la comunicación.

Piden una segunda oportunidad. “El Estado no ha dado oportunidad a nuestros jóvenes y en cambio les castra sus sueños y anhelos de una vida mejor, dejándolos indefensos a merced de los grupos armados, pero esto tiene que cambiar a partir de este momento histórico propiciado por nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, los gobiernos anteriores han operado de forma machista, discriminatoria, clasista y arribista, donde han imperado los contravalores. Nosotros queremos aportar todo nuestro esfuerzo para que esta situación cambie y no heredarle esta espiral de violencia a nuestras generaciones futuras”.

Por último, fijan su posición sobre la extradición. “Expresamos con mucho respeto que no estamos de acuerdo con que se siga cercenando la verdad de nuestro país con mecanismo tales como la extradición, que debería operar solo en los casos donde haya ausencia de verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición. Extraditar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas, como también es un falso reconocimiento de que el Estado colombiano es incapaz de resolver sus propios problemas”.

El escrito también revela quiénes serían los gestores de lo que llaman un “hecho histórico”.

Aparecen: “COMITÉ DE PRESOS POR LA VERDAD DE COLOMBIA-MESA TEMÁTICA Francisco Javier Zuluaga Lindo (alias Gordolindo). Luis Calderón Montenegro - Mesa Temática. CORPORACIÓN LA VILLA DE LA ESPERANZA, Carlos Mario Jiménez Naranjo CORPORACIÓN MULTIACTIVA VICTIMAS, CONFLICTO Y PAZ ‘VICON’ Jacinto Alberto Soto Toro”.

SEMANA también conoció que, después de haber hecho público que están interesados en dialogar con el gobierno entrante, el ELN también habría enviado ya mensajes a personas clave del Gobierno de Petro. Hasta ahora no se conoce una respuesta del presidente electo.

La carta del Clan del Golfo y los exparamilitares ya está en manos de sus destinatarios y se espera que en los próximos días haya respuesta formal a su petición de diálogo. Es posible que, de aquí al 7 de agosto, el presidente electo se pronuncie al respecto. No hay que olvidar que, en su campaña y en el discurso de su triunfo, habló de una paz total.