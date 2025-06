Atentado contra Miguel Uribe: alias Gabriela creía que el crimen iba dirigido a un fiscal. “Pensó que me iba a patrasear”

“Mi idea era mirar qué había pasado con el muchacho que había disparado y vi una noticia que decía que acababan de atentar contra un senador. Empecé a mirar al hermano de Elder que estaba ahí y le pregunté que como así que era un senador. El hermano me dijo que si Elder no me había comentado, que si yo no sabía nada. Yo le dije que yo pensaba que era un fiscal porque Elder me dijo que era un fiscal el que estaba haciendo la reunión. Ahí llego Elder, se sentó y yo le pregunte y le mostré la noticia. Me dijo que no me había comentado porque pensó que yo me iba a patrasear o no aceptar el trabajo y que yo no les había hecho el favor de llevar el arma si me hubiera contado", aseguró alias Andrea ante la justicia.