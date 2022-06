Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Atentos: Roy Barreras no se aisló de la campaña de Gustavo Petro. Sigue posteando sus videos promocionales

El senador Roy Barreras tomó la decisión, el pasado sábado 11 de junio, de distanciarse de la campaña del Pacto Histórico al argumentar que su permanencia activa podría ser utilizada para ataques en medio de la contienda electoral que se definirá en una segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio.

Su decisión se da días después de que SEMANA revelara unas grabaciones en las que integrantes del Pacto Histórico; entre ellos, el mencionado senador, discutían un plan de guerra sucia para afectar a Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial, quien para ese entonces estaba de segundo en los sondeos y le pisaba las suelas a Gustavo Petro en la intención de voto. El plan también pretendía afectar a otros candidatos.

Sin embargo, a pesar de haber hecho tal pronunciamiento, siguió posteando en sus redes sociales videos sobre la campaña de Petro. Entonces, ¿cuántos días le duró su aislamiento? La realidad es que fue poco el tiempo al margen de la contienda.

Este domingo 12 de junio, desde su cuenta oficial de Twitter, dijo: “Colombia te necesita”, con un video promocional de Petro.

Además, ha expuesto más contenido: “Mañana empieza la elección! Mañana los compatriotas en el exterior abren con su voto el camino del cambio”, dijo al dirigirse a los colombianos desde su cuenta de Twitter, con un póster promocional de la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Mañana empieza la elección! Mañana los compatriotas en el exterior abren con su voto el camino del cambio !

Por si fuera poco, Barreras, durante toda la jornada de este domingo, continuó posteando varios anuncios, como si en realidad siguiera en la campaña. Otro de estos fue un video que lo titula: “Desde Nariño para Colombia”.

Desde Nariño para Colombia:

Cabe recordar que, Barreras, por medio de esa misma red, había hecho su anuncio oficial de retiro: “A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, trinó Barreras en ese entonces.

Ahora bien, en medio del revuelo que han generado los ‘petrovideos’ y tras la decisión de Roy; este sábado también se conoció la postura política del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien por medio de su cuenta personal en Twitter indicó que Petro se convierte, para su concepto, en la mejor opción que tiene el país.

“Los integrantes de En Marcha (@SomosEnMarcha) votaremos a conciencia el próximo 19 de junio. Quienes suscribimos esta declaración lo haremos por Gustavo Petro. Es la mejor opción para consolidar el cambio en Colombia, avanzar en La Paz y defender los derechos de las víctimas”, dice la publicación de Cristo.

Ahora, la pregunta es: ¿los dos siguen siendo miembros de la campaña de Petro o es tan solo, una estrategia más para confundir a la gente? Por el momento, se espera que el próximo 19 de junio, la gente salga a votar y se defina el futuro de Colombia.

El plan de Roy

El senador Roy Barreras, uno de los principales alfiles de Gustavo Petro, tenía en marcha una estrategia para desprestigiar la candidatura de Federico Gutiérrez, que pasaba, entre otras, por la búsqueda de la declaración firmada de un narcotraficante que enlodara al candidato del Equipo por Colombia.

Lo dicho por Barreras, en una reunión cuya grabación fue conocida en exclusiva por SEMANA, coincide precisamente con lo que advirtió Gutiérrez en su momento, en el sentido de que desde el Pacto Histórico estaban buscando a narcos en las cárceles para que acabaran con su candidatura.

“Es muy grave que quieren ensuciar a otros candidatos y campañas, como la mía. Tenemos información donde, supuestamente, usarían narcotraficantes para tratar de ensuciar las campañas”, dijo Fico en abril. “El Pacto Histórico está buscando votos a cambio de beneficios carcelarios para corruptos y violentos”, advirtió en ese entonces y mencionó que se estaba buscando a alias Douglas, uno de los cabecillas de la Oficina de Envigado que él combatió siendo alcalde de Medellín.

En el encuentro, al que asisten Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Clara López y el senador Rooselvelt Rodríguez, Barreras hace una consulta.

“Les quería consultar si este comité decide ir al ataque, ahora digamos que hemos estado a la defensiva, y hay un montón de material, acá tengo parte del material que mi equipo recolectó esta mañana sobre Federico Gutiérrez y las declaraciones de Julio Perdomo, el narco que está preso, contra él, una serie de testigos a propósito de sus vínculos con la Oficina de Envigado, que no son nada extraño porque él fue candidato a la Alcaldía apoyado por Paola Holguín, que viene de la Oficina de Envigado, y el propio narco Perdomo le dice a la Fiscalía eso”, dice Barreras.

“Si vamos al ataque, consiguiendo la declaración firmada de este señor Perdomo, de los vínculos de Federico Gutiérrez con la Oficina de Envigado, cómo montaban los operativos como falsos positivos judiciales, planeaban la entrega y la captura de un tipo y al mes lo soltaban”, agrega el senador Barreras. “Hay que ir al ataque”, dice.