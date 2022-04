Aterrador: la historia del bebé muerto en Santa Marta, su madre perdida y el desespero de su padre

El pasado domingo 3 de abril una aterradora historia asombró a los turistas de Santa Marta. En las playas de Buritaca, fue hallado el cuerpo de un bebé identificado como Samuel Guerrero, muerto y abandonado en un coche de color azul.

El paradero de su madre, Jenny Alexandra Higuera Casallas, se ha convertido en un misterio sin resolver. Además, la angustia se apodera cada vez más de los familiares de Higuera. El caso se ha vuelto prioritario para las autoridades.

El menor fue identificado por su padre, Edwin Guerrero, quien se comunicó con la policía vía telefónica y logró reconocer prendas del menor y algunos accesorios de Higuera.

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo. Después de eso, me vine a Santa Marta y he estado con el acompañamiento de la Policía”, señaló Samuel Guerrero, padre del menor para Caracol.

“Supimos que estaba en Santa Marta por las noticias del hallazgo de un niño fallecido, que posteriormente se estableció que era su hijo. De ella no hemos sabido más nada”, contó Soraida Casalla, madre de la mujer.

Sobre la misma línea, la madre señaló que no se atrevería a dar una hipótesis sobre lo sucedido, sin embargo, aseguró que lo único que tiene claro es que Jenny estaba presentando un cuadro de estrés y ansiedad por un lío legal que enfrentaba con su expareja por la custodia de su hijo.

”Él la amenazaba con que le iba a quitar al niño y ella se ponía muy mal. Por esa situación sufrió una crisis nerviosa que le causó una parálisis facial y la mantuvo internada en una clínica”, aseguró Casalla de acuerdo con El Tiempo.

La madre también contó que el viernes 1 de abril, día en el que se perdió la mujer, fue la última vez que tuvieron contacto con ella; de hecho, señaló que por correo envió una carta de la abogada del papá del niño.

Luego de eso, y a pesar de todos los intentos de la madre por comunicarse con su hija, no consiguió que ella le contestara. Incluso Higuera cerró sus redes sociales y desapareció. ”Mi hija me manifestó en la última llamada que estaba lejos y que no iba a permitir que le quitaran el niño, se notaba muy desesperada”.

Desde ese momento, los familiares de Higuera permanecen angustiados y lideran la búsqueda de la mujer en el lugar. De hecho, esperan que esté bien de salud y pueda aclarar lo que sucedió.

Por su parte, Guerrero también ha mostrado su desespero por encontrar a Higuera y ha pedido ayuda para poder resolver el caso lo más pronto posible.

“Me ayuden para que este caso se resuelva lo más pronto posible, que se conozca el paradero de la mamá de mi hijo y que me ayuden al tema de reconocimiento de Medicina Legal”, recalcó.

Con el fin de esclarecer el caso, la Policía y guardacostas buscan por tierra y mar a la madre del menor, Jenny Higuera. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible encontrarla. El caso ha causado conmoción tanto en turistas como en cercanos a la familia, pues es evidente que cada uno de los involucrados está viviendo una lucha por dar con la verdad del aterrador caso.