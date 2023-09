Aterrador | Una mujer en Bogotá fue abusada sexualmente por dos habitantes de calle en un cambuche del centro de la ciudad

La víctima en su declaración advirtió que estuvo un tiempo hablando con el hombre, luego, recuerda que apareció otra persona, habitante de calle, de los demás su mente solo le recuerda que cuando despertó tenían a los dos hombres encima y abusando de ella. No podía defenderse, estaba en estado de indefensión, su cuerpo no reaccionaba y no pudo hacer nada por escapar de la violación.