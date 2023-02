Atracadores hirieron a un músico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero no lograron robarlo

Un músico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá resultó herido durante un robo que se presentó en el barrio La Florida de Engativá, en el occidente de la capital.

El hecho se registró en horas de la mañana del pasado domingo 12 de febrero, cuando el joven Gustavo Rivera, quien toca el bajo y canta en la filarmónica, se encontraba saliendo de su vivienda. En ese momento, un carro plateado se parqueó justo al lado de la entrada de su casa.

Una vez se dio cuenta de la presencia del vehículo, Rivera salió corriendo y dos hombres que se encontraban armados lo persiguieron. Sin embargo, cuando estaba huyendo de los delincuentes, se tropezó contra un andén y cayó al piso.

Aún mientras estaba caído, forcejeó con los atracadores, que intentaron robarle el instrumento, pero no lo consiguieron. Eso sí, le propinaron varios golpes, lo apuñalaron en múltiples ocasiones e incluso le pegaron con un arma de fuego que tenían a la mano.

Después de que los delincuentes entendieron que no podrían concretar el robo, salieron corriendo. El vehículo en el que se movilizaban arrancó, por lo cual quedó claro que en el intento de atraco estuvieron involucradas, por lo menos, tres personas distintas.

Después de que los delincuentes entendieron que no podrían concretar el robo, salieron corriendo. - Foto: Getty Images

El hurto causó el repudio de los vecinos del joven músico e impactó a la opinión pública. De hecho, la Orquesta Filarmónica de Bogotá hizo una publicación en su cuenta de Twitter para rechazar el ataque del que fue víctima Rivera. Y señaló que espera que las autoridades logren dar con el paradero de los delincuentes.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se solidarizó con su músico. - Foto: Twitter: @filarmonibogota

“La Orquesta Filarmónica de Bogotá se solidariza con Gustavo Alexis Rivera, espera su pronta recuperación y confía en que la Policía pueda identificar a los responsables del robo y encontrar rápidamente su instrumento”, sostuvo la organización musical a través de su cuenta de Twitter, no obstante, la familia confirmó que el bajo que toca el joven no fue robado.

“Él siempre se ha dedicado a la música. Él estudió administración musical en el Sena, de ahí se involucró con la Orquesta Sinfónica de Bogotá, ya lleva bastante tiempo ahí trabajando en sus presentaciones. Realmente, a eso es a lo que se dedica, todo el tiempo, a estudiar sus partituras. Normalmente, es una persona que siempre está en su trabajo o aquí en la casa”, le dijo su hermana al medio Noticias Caracol.

Los delincuentes tenían un arma de fuego en su posesión, según los videos de cámaras de seguridad conocidos por las autoridades, - Foto: Getty Images

Después del atraco, el joven fue internado en el Hospital de Engativá, donde su salud ha venido mejorando en los últimos días. Según el parte médico, que fue compartido por el medio citado, Rivera habría sufrido heridas cerca de su pulmón.

No cesa la inseguridad en Bogotá

En los últimos días, también se conoció el relato de una mujer que fue víctima de un atraco en un supermercado de la capital. El hecho se presentó en un almacén de la localidad de Teusaquillo que funciona las 24 horas del día.

La mujer señaló que había visto a varias personas merodeando con el uniforme de una empresa de servicios públicos de la ciudad, por lo cual no le generaron sospechas.

“Luego llegaron tres personas, me pidieron una Coca-Cola y unos Doritos, cuando vi que uno de ellos estaba apuntándome con un arma y la muchacha estaba abriendo la puerta (del negocio), en ese momento quedé en shock”, recordó la víctima.

Pronto los atracadores se volvieron más violentos y lograron reducir a la mujer. “Cuando ella entró (la asaltante) me puso algo en la espalda, me imagino que era un arma, me llevó al fondo al cuarto de basuras, me pegó en la cabeza, me dijo que me quitara la camiseta del uniforme, se la colocó ella, luego me empujó y un muchacho me puso amarraderas en los pies y en las manos y me tapó la boca”, relató la víctima.

Pese a todo, ella escuchó a la Policía y empezó a gritar. Los uniformados le quitaron las mordazas que le habían puesto y capturaron a los cuatro delincuentes que estaban participando en el hurto.