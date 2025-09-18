Autoridad Marítima Colombiana se pronuncia ante alerta de posible tsunami en el océano Pacífico tras sismo de 7.8 en Rusia

Este jueves 18 de septiembre se registró un fuerte sismo de magnitud 7.8 en la península volcánica de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Este movimiento telúrico encendió todas las alarmas en el océano Pacífico ante la alerta de posible tsunami especialmente en las costas cercanas de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski.

Frente a la advertencia que emitió el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos, la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) hizo un pronunciamiento tras un monitoreo en las costas de Colombia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue la encargada de dar a conocer el reporte de la Dimar a través de un pequeño comunicado en sus redes sociales.

“De acuerdo con la Dimarcolombia. No existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras sismo de magnitud 7.8 a 141 km de Petropávlovsk-Kamchatski, Rusia”, dice la entidad.

Este pronunciamiento genera un parte de tranquilidad a las poblaciones que habitan cerca de las costas colombianas, por lo que recuerdan sobre la importancia de estar alerta a los reportes de las autoridades.

La península de Kamchatka se encuentra en el conocido como Cinturón de Fuego, área que rodea la mayor parte del océano Pacífico con fuerte actividad sísmica.

Videos publicados en las redes sociales rusas mostraban muebles y lámparas temblando en las casas, mientras que otro mostraba un auto estacionado balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una calle.

La delegación local del servicio geofísico estatal ruso estimó una magnitud menor de 7,4 e informó de al menos cinco réplicas.

“Esta mañana se pone a prueba una vez más la resistencia de los residentes de Kamchatka”, dijo el gobernador de la región, Vladimir Solodov, en Telegram.