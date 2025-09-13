Suscribirse

Autoridades confirman si existe alerta de tsunami en Colombia tras fuerte terremoto en Rusia

El anuncio fue compartido por la UNGRD durante la noche del viernes.

Redacción Nación
13 de septiembre de 2025, 11:50 a. m.
La UNGRD dio a conocer si existe riesgos o no para Colombia.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un nuevo comunicado tras conocerse el fuerte temblor registrado en la península de Kamchatka, en Rusia, durante la noche del viernes 12 de septiembre.

El movimiento telúrico, de magnitud 7.4, se originó a escasa distancia de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky y generó gran inquietud en la comunidad internacional debido a la vulnerabilidad de esa zona, reconocida por su alta actividad sísmica y volcánica.

La preocupación aumentó porque este episodio ocurrió apenas semanas después del devastador terremoto del 30 de julio de 2025, que alcanzó una magnitud de 8.8 en la misma región.

Dicho evento fue catalogado como uno de los más intensos en la historia reciente y dejó importantes afectaciones, entre ellas varios heridos, daños estructurales de gran envergadura y la generación de tsunamis que cruzaron el océano Pacífico, impactando incluso costas de Japón y Hawái.

Contexto: Impactantes imágenes del terremoto que provocó alerta de tsunami en EE. UU., Japón y Rusia

Sin embargo, pese a la gran magnitud del movimiento telúrico, ocurrido en Rusia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer un comunicado de la Dirección General Marítima (Dimar), entidad que informó que por el momento no se emite alerta de tsunami para Colombia.

“De acuerdo con la Dimar Colombia no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras un sismo de magnitud 7.4 cerca de la costa de Kamchatka (Rusia)”, se lee en una publicación de la entidad hecha a través de la red social de X.

Es importante señalar que en la península de Kamchatka es el punto de encuentro de las placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica, situación que la convierte en uno de los territorios con mayor actividad sísmica a nivel mundial.

Por ello, en algunas ocasiones cuando hay movimientos telúricos de gran magnitud en estas zonas, se produce preocupación por un tsunami, una serie de olas de gran tamaño que se generan en el océano debido a una perturbación súbita y fuerte.

