Autoridades investigan atentado contra firmante de paz Mario Molina Cruz, en Bogotá; dos de sus escoltas resultaron heridos

Ni la Unidad Nacional de Protección se salva de la inseguridad. Se han robado más de 95 carros blindados que terminaron en Venezuela

Los delincuentes se referían a la camioneta Toyota Hilux blindada 4x4 modelo 2018 que está asignada al esquema de protección que le entregó la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que fue víctima de un atentado. El carro estaba parqueado a pocos pasos de su vivienda. El político no había llamado a sus escoltas porque no tenía pensado salir de la casa. Era mediodía cuando los hombres obligaron al concejal a conducir el carro.

“Todo el tiempo me tuvieron encañonado, yo solo les rogaba que no me mataran y ellos me gritaban que acelerara”, dice, recordando que las manos le temblaban sobre el volante. Cuando llegaron al cruce que separa a Tame de Arauca, lo arrojaron al piso. Minutos después, cuando un taxi pasó por el lugar, pudo regresar a casa y reportar el hurto de la camioneta ante las autoridades.